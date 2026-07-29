Sam Altman TikTok Sosyal Medyasından Neden Vazgeçtiğini Açıkladı

·24·Teknoloji
Sam Altman TikTok Sosyal Medyasından Neden Vazgeçtiğini Açıkladı

OpenAI CEO'su Sam Altman, popüler TikTok uygulamasının dikkatini aşırı derecede dağıttığı için akıllı telefonundan tamamen sildiğini açıkladı. Platformun algoritmik olarak çok güçlü bir etki gücüne sahip olduğunu ve insanı hızla bağımlı hale getirdiğini belirtti. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com'un bildirdiğine göre Altman bu adıma sadece meraktan değil, pratik amaçlarla da başvurmuştu. OpenAI, kendi yapay zeka destekli video üretim projesi Sora üzerinde çalışırken, rakip sosyal ağın mekanizmasını içeriden incelemeyi amaçlamıştı. Şirket yöneticisi, "Kendimi bilerek TikTok'a bağımlı hale getirdim çünkü öğrenmem gerekiyordu" diye açıkladı.

Algoritma Tuzağı ve Kişisel Deneyim

Deney sırasında Sam Altman, platformun tavsiye sisteminin ne kadar kusursuz olduğunu bizzat deneyimledi. Başlangıçta süreci tamamen kontrol altında tuttuğuna ve uyumadan önce sadece on dakika harcadığına inanıyordu. Ancak zamanla bu alışkanlık yayıldı ve hafta sonları birkaç saati buldu.

Altman bu durumun kendisini olumsuz etkilediğini fark etti. Ona göre uygulamayı kullanmak kendisine adeta "uyuşturucu gibi gerçek bir zevk" vermişti. Süreyi kısıtlama girişimleri başarısız olunca uygulamayı telefonundan tamamen kaldırmaya karar verdi.

Sora Projesinin Kapanması

Ayrıca OpenAI, sosyal medya yönündeki faaliyetlerini de durdurdu. Mart ayında şirket, Sora uygulamasından vazgeçeceğini ve temel hedeflerine odaklanacağını duyurdu. Başlangıçta büyük ses getiren ve Disney ile tarihi bir ortaklığa yol açan bu konsept altı ay sonra kapatıldı.

Bunun ana nedeni olarak video üretim sürecinin çok büyük bilgi işlem kaynakları gerektirmesi gösterildi. Aynı zamanda Anthropic gibi temel rakipler üretken yapay zeka yarışını daha da hızlandırıyordu.

Geçtiğimiz yılın ağustos ayında OpenAI, ChatGPT gibi hizmetlerin temel amacının kullanıcıyı sonsuza kadar tutmak olmadığını vurgulamıştı. Şirket, başarının sitede harcanan süre veya tıklama sayısıyla değil, kullanıcının istediği sonucu alıp almadığına göre değerlendirilmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Sam AltmanOpenAITikTokSoraChatGPT
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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