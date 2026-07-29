Waymo Otonom Taksileri Yüksek Hızlı Otoyollara Geri Dönüyor

Alphabet bünyesindeki Waymo şirketi, kendi kendine giden araçlarını yeniden yüksek hızlı yollara, yani otoyollara döndürmeye başladı. Bu hizmet, yüksek hızlı güzergahlarda, özellikle de onarım bölgelerinin yakınındaki araç davranışları nedeniyle iki aydan uzun süre önce durdurulmuştu. Bu bilgi Techcrunch.com tarafından aktarılıyor .

TechCrunch'ın haberine göre, şirket bu kararı X sosyal medyasındaki resmi hesabından duyurdu. Buna göre otoyol rotaları aşamalı olarak yeniden açılacak ve ilk olarak şirketin sürücüsüz hizmet sunduğu ilk pazar olan Phoenix şehrinde işe başlanacak. Ayrıca önümüzdeki günlerde Los Angeles ve San Francisco Körfezi bölgesinde de benzer hizmetlerin yeniden başlatılması bekleniyor.

Yazılım Güncellemesi ve Güvenlik

Waymo'nun resmi açıklamasında vurgulandığı üzere, mühendisler otoyollardaki yol yapım ve inşaat sahaları çevresinde hareket verimliliğini artırmayı amaçlayan önemli yazılım güncellemeleri gerçekleştirdi. Yeni sistem, sahne tanıma ve rota oluşturma yeteneklerini önemli ölçüde geliştirerek bu karmaşık kesimlerde güvenliğin sağlanmasına hizmet ediyor.

Otoyollardaki hareketin geçici olarak durdurulması ve yeniden başlatılması, ülkede otonom taksi operatörlerine yönelik ilginin arttığı bir döneme denk geldi. Özellikle kendi kendine giden araçların trafik sıkışıklığında ve acil servis personelinin yakınında nasıl hareket ettiği, kamuoyu ve düzenleyici kurumlar tarafından sıkı bir şekilde denetleniyor.

Geri Çağırma ve Düzenleme Önlemleri

Waymo geçen yılın kasım ayında San Francisco, Phoenix ve Los Angeles'ta yolculara kısa seyahat süreleri ve havaalanlarına daha hızlı ulaşım imkanı sunmak amacıyla ana yolları kullanmaya başlamıştı. Ancak bu yılın mayıs ayında bu güzergahlar ani bir şekilde kapatılmış ve sosyal medyada kullanıcıların haklı itirazlarına neden olmuştu.

Daha sonra haziran ayında sunulan resmi belgelere göre, Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'ne araçların onarılan yol kesimlerine girmesiyle ilgili en az 13 olayın tespit edilmesi nedeniyle yaklaşık 4 bin robotaksi gönüllü olarak geri çağrılmıştı. Şirket yetkilileri bu olaylar sırasında herhangi bir yaralanma veya çarpışma kaydedilmediğini belirtti.

Günümüzde gerçekleştirilen güncellemeler ve iyileştirilmiş teknik çözümler, Waymo için bu hizmeti güvenli bir şekilde genişletme ve pazar konumunu güçlendirme imkanı sunuyor. Otonom taşıtların geleceği ve onların şehir altyapısına uyumu ise tüm teknoloji dünyası için önemli bir sınav olmaya devam ediyor.