Steam Machine oyun konsolu AMD FSR 4.1 teknolojisini desteklemeye başladı

·20·Teknoloji
Steam Machine oyun konsolu AMD FSR 4.1 teknolojisini desteklemeye başladı

Valve şirketi, popüler Steam Machine konsolu hakkında yeni detayları açıkladı ve oyuncuları önemli bir yenilikle sevindirdi. ixbt.com'un haberine göre, artık cihaz AMD'nin modern FSR 4.1 upscaler teknolojisini tam olarak destekliyor; bu da grafik kalitesini önemli ölçüde artırmayı sağlıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Hatırlatmak gerekirse, FSR teknolojisinin bu versiyonu önceki FSR 3 nesline kıyasla çok daha gelişmiş olup, özellikle Performance modunda belirgin bir üstünlüğe sahip. Steam Machine konsolunun performansının sınırlı olduğu göz önüne alındığında, bu modun cihaz sahipleri için en temel ve kullanışlı çözümlerden biri olması bekleniyor.

Kasa tasarımı ve bağımsız üretim imkanı

Teknolojik yeniliklerin yanı sıra Valve şirketi kullanıcılara benzersiz bir özgürlük sundu. Haberde belirtildiğine göre, üretici Steam Machine dış kasası için özel CAD dosyalarını açık erişime açtı. Bu da meraklıların kendi tasarım seçeneklerini bağımsız olarak tasarlamasına olanak tanıyor.

Bu dosyalar sayesinde kullanıcılar beğendikleri kasayı özel 3D yazıcılarda basabilir veya diğer modern yöntemlerle üretebilirler. Bu yaklaşım, cihazı kişiselleştirme ve kullanıcı deneyimini daha da zenginleştirme yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Çıkış tarihi ve siparişlerin durumu

Cihazın piyasaya çıkış tarihi ve kullanıcılara teslimatı konusunda da netlik sağlandı. Valve yetkililerinin açıklamasına göre, alıcı sipariş sırasındaysa yeterince üst bir sıradaysa, yıl sonuna kadar satın alma teklifinin yer aldığı özel bir e-posta alacak.

Bu yenilikler Steam Machine konsoluna olan ilgiyi daha da artırarak pazarındaki rekabet gücünü artırmaya hizmet ediyor. Şirketin açık mimari ve yazılım desteği konusundaki çabaları oyun topluluğu tarafından sıcak karşılanıyor.

Steam MachineValveAMDFSR 4.1Oyun Konsolu
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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