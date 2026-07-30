48 yıl sonra mezarı bulunan kızın kim olduğu belirlendi

Yaklaşık yarım asırdır kimliği belirsiz olan genç kız cinayeti davasında önemli bir dönüm noktası yaşandı. ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Kern İlçesi kolluk kuvvetleri, 48 yıl önce bir üzüm bağında bulunan cesedin 15 yaşındaki Michelle Louise Kohleradlı kişiye ait olduğunu resmi olarak açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre, Michelle Louise Kohler en son 1978 yılının Şubat ayında Fresno şehrinde görülmüştü. Aradan birkaç ay geçtikten sonra, aynı yılın Haziran ayında Arvin şehri yakınlarındaki bir üzüm bağında bir traktör şoförü tarafından yüzeysel olarak gömülmüş bir ceset bulundu. Ardından cinayetle ilgili soruşturma başlatılsa da, maktulün kimliği uzun yıllar boyunca belirlenemedi.

Kern İlçesi Şerif Ofisi'ne göre, 1978 yılında ceset bulunduğunda günümüzdeki gibi DNA teknolojileri mevcut değildi. O dönemde kimlik tespiti ağırlıklı olarak parmak izleri ve diş kayıtları aracılığıyla yapılıyordu. Ancak mevcut deliller müfettişlerin kurbanın kimliğini belirlemesine olanak tanımadı.

Böylece bu faili meçhul cinayet dosyası yaklaşık 48 yıl boyunca çözülemeden kaldı. Sadece modern DNA analizi ve genetik teknolojilerin gelişimi sayesinde soruşturmada yeni bir aşama başladı.

Bilgilere göre, 2007 yılında adli tıp yetkilileri 1978'de cesetten DNA örneği alınmadığını tespit etti. Bunun ardından ceset yeniden mezardan çıkarılarak biyolojik örnek alındı ve ilgili veriler özel bir genetik veri tabanına kaydedildi. Ancak başlangıçta bu da sonuç vermedi.

Soruşturmadaki belirleyici dönüm noktası ise Kohler ailesi üyelerinden birinin ticari bir şecere veri tabanına kendi DNA verilerini sunmasıyla gerçekleşti. Tam olarak bu veri, müfettişlerin akrabalık bağını tespit etmesine ve kurbanın kimliğini doğrulamasına olanak tanıdı.

Basın toplantısında konuşan maktulün akrabası Cynthia Dunbar, bu haberin aile için çok ağır ancak önemli bir olay olduğunu söyledi.

«Sevgili kız kardeşimiz Shelly, sen bu şekilde hayattan gitmeye layık değildin. Sen henüz 15 yaşında, önünde bütün bir hayatı olan bir çocuktun. Seni koruyamadığımız için affet bizi», diyerek duygularını gizleyemedi.

Aile üyeleri maktulün katiline de çağrıda bulundu. Bu cinayetin bütün ailenin hayatını derinden etkilediğini vurgulayan aile, kolluk kuvvetlerinin suçluyu ne olursa olsun tespit edeceğini belirtti.

«Seni korkakça hareketin bütün ailemizin kaderini etkiledi. Ancak şüphe etme — kolluk kuvvetleri seni bulacak ve adalete teslim edecektir. Şu an hapiste ol, hayatta olma, yine de belirleneceksin», dedi Cynthia Dunbar.

Kern İlçesi Şerif Ofisi, bu vakayla ilgili soruşturma faaliyetlerinin hâlâ devam ettiğini, katili tespit etmek ve adalete teslim etmek amacıyla tüm imkanların seferber edildiğini bildirdi. Modern DNA teknolojileri sayesinde çözülen bu tür yıllar sonraki cinayet dosyaları, adli tıp ve kriminalistik alanındaki başarılara bir kez daha ne kadar büyük önem atfedilmesi gerektiğini göstermektedir.