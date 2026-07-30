Messi ve Ronaldo: 2026 Dünya Kupası Sonrası Kaderleri ve Kulüpleri

2026 FIFA Dünya Kupası'nın sona ermesiyle birlikte futbol dünyası yeniden yerel liglere ve yeni sezon maçlarına odaklandı. Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo gibi efsanelerin kulüplerine dönmesi taraftarlar arasında büyük bir ilgi uyandırıyor. Goal.com'un haberine göre, iki yıldızın turnuvadaki performansları ve sonraki kaderleri birbirinden keskin bir şekilde ayrıldı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Hatırlatmak gerekirse, 2026 Dünya Kupası'nın her iki futbolcu için de şanlı kariyerlerindeki son büyük uluslararası turnuva olması bekleniyordu. Ancak millî takımlardaki yolculukları tamamen farklı bir senaryoyla sona erdi. Portekizli forvet turnuvaya erken veda ederken, Arjantinli kaptan kritik final eşiğine kadar yükseldi.

Cristiano Ronaldo ve Portekiz'in Erken Veda Edişi

Cristiano Ronaldo için 2026 Dünya Kupası beklendiği gibi başarılı geçmedi. Portekiz millî takımı son 16 turunda İspanya'ya karşı minimal bir skorla kaybederek turnuvadan elendi. Bu karşılaşmada İspanya'nın attığı tek gol maçın kaderini belirledi.

Turnuva boyunca Ronaldo en iyi formunu sergileyemedi. Dünya Kupası'nda toplam iki kez rakip fileleri havalandırdı, ancak bu gollerin her ikisi de Özbekistan millî takımına karşı oynanan maçta kaydedilmişti. Bundan sonra Cristiano, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Kolombiya ve İspanya'ya karşı oynanan maçlarda gol atamadı.

Lionel Messi'nin Rekor Düzeydeki Oyunu

Lionel Messi ise Arjantin millî takımını bir kez daha finale taşıdı. Final maçındaki rakipleri de İspanya oldu ve uzatma dakikalarında atılan tek gol İspanyollara galibiyeti getirdi. Buna rağmen Messi'nin bireysel istatistikleri son derece yüksek bir seviyede kaldı.

Goal.com verilerine göre Lionel Messi turnuva boyunca 8 gol atıp 4 asist yaptı. Şampiyonanın en golcüləri arasında ikinci sırada yer aldı ve Dünya Kupaları tarihinin en çok gol atan ikinci futbolcusu unvanını elde etti. Bu alanda sadece Fransa'nın yıldız futbolcusu Kylian Mbappé onun önünde yer alıyor.

Dünya Kupası'nın tamamlanmasıyla birlikte kulüp futboluna dönüş dönemi başladı. Lionel Messi disiplinli bir şekilde Inter Miami kadrosuna dönerken, Cristiano Ronaldo şu an için Al-Nassr kampında görünmüyor. Her iki futbolcunun geleceği ve yeni sezondaki rekabeti taraftarların odağında kalmaya devam ediyor.