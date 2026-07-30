Fransa'da bir erkek evindeki kutularda beş bebek cesedi buldu

Fransa'da meydana gelen korkunç olay kamuoyunu sarstı. Ülkenin tarihi Orange şehrinde yaşayan 32 yaşındaki bir kadın ile eşi arasındaki kavga, beklenmedik ve dehşet verici bir durumun ortaya çıkmasına neden oldu. Olayla ilgili olarak kolluk kuvvetleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, kadın ile eşi evde saklanan karton kutuların içindeki eşyalar hakkında tartıştı. İlginçtir ki kadın, kavgadan bir gün önce ev ortamında sağlıklı bir erkek çocuk dünyaya getirmişti. Tartışma sırasında karnında şiddetli ağrı hissettiğini söylemiş ve ardından hastaneye kaldırılmıştı.

Soruşturma kaynaklarına göre, kadın hastaneye kaldırıldıktan sonra kocası evde kalmış ve tartışmaya sebep olan karton kutuları açıp incelemiştir. Bu sırada kutuların içinde saklanan beş bebek cesediyle karşılaşmıştır.

İlk bilgilere göre, tüm cesetlerin oldukça eski olduğu ve çürüme sürecinde olduğu belirlendi. Kalıntıların evin ikinci katında büyük bir naylon torba içine yerleştirilmiş birkaç karton kutuya konulduğu tespit edildi.

Yerel Le Parisien yayın organının yazdığına göre, erkek eşinin hamileliğinden ancak son zamanlarda haberdar olmuştu. Kadının daha önce kendisinden üç kez hamile olmadığını iddia ettiği belirtildi. Cesetlerin bulunduğu torbayı adam hastaneye götürmüş ve sağlık kuruluşunun personeli durumu derhal polise bildirmiştir.

Adli tıp raporuna göre, bulunan kalıntıların beş bebeğe ait olduğu doğrulandı. Şimdi ise ölüm nedenlerini ve diğer önemli durumları belirlemek amacıyla ek adli tıp incelemelerinin yapılması planlanıyor.

Carpentras savcılığının bildirdiğine göre, erkek müfettişlere eşinin olası hamilelikleri hakkında hiçbir bilgisinin olmadığını ifade etti. Sorgulamasının ardından serbest bırakıldı.

Şu anda kadın hastanede tedavi görüyor. Savcılığın açıklamasına göre, durumu nedeniyle henüz gözaltına alınmadı ve resmi olarak sorgulanmadı. Kolluk kuvvetleri bu olayla ilgili tüm durumları titizlikle araştırıyor.

Anlaşıldığı üzere, bu ailenin 8 ve 12 yaşlarında iki çocuğu daha bulunuyor. Olayın ardından çocukların güvenliğini ve çıkarlarını sağlamak amacıyla çocuk koruma servisi onların durumunu kontrol altına aldı. Soruşturma işlemleri devam ediyor.