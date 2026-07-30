Bavulda Bulunan İngiliz Kadının Ölümünde Yeni Sırlar Ortaya Çıktı

·6·Dünya
Bavulda Bulunan İngiliz Kadının Ölümünde Yeni Sırlar Ortaya Çıktı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir bavul içinde bulunan 38 yaşındaki İngiliz kadının ölümü uluslararası düzeyde bir soruşturmaya yol açtı. Kolluk kuvvetleri, ilk bilgilere göre merhumenin telefonunun, ölümünün gizlendiğine işaret edecek bir şekilde kullanılmış olabileceğini belirtiyor.

Edinilen bilgiye göre, İskoçyalı 38 yaşındaki Elizabeth Jane Ross'un cesedi 18 Temmuz'da yerel saatle 13:00 sıralarında Atina'nın Kypseli bölgesindeki terk edilmiş bir binada bulundu. Cesedi, Evelpidon Caddesi'ndeki iki yıldır boş duran binanın önünden geçen evsiz bir erkek fark etti. Adamın, binadan gelen kötü kokuyu fark ederek bavuldan dışarı sarkmış bir insan organını gördüğü ve derhal polise haber verdiği belirtildi.

Müfettişler, Elizabeth'in telefonunun kimliğinin kitle iletişim araçları aracılığıyla duyurulmasından önce kullanıldığını belirtti. Hatta onun hala hayatta olduğunu göstermek amacıyla telefonla kısa metin mesajları bile gönderildiği söyleniyor.

Yunan polis yetkililerinden biri, «Telefon kullanılmış. İnsanlarda onun hala hayatta olduğu izlenimini uyandırmak için mesajlar gönderilmiş. Bu nedenle bu binayı bir suç mahalli olarak ele alıyoruz» dedi.

İlk bilgilere göre, kadının cesedinin bulunduğu sırada yaklaşık sekiz gün önce hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından yerel Cretalive yayını merhumenin iki fotoğrafını yayınladı.

Kolluk kuvvetleri olay yerine geldiğinde kadının yanında kimliğini tasdik edici hiçbir belge bulunmadığı için onu hemen teşhis etmek mümkün olmamıştı. Daha sonra boyunun yaklaşık 163 santimetre olduğu, kızıl saçlarını topladığı, Fransa Üniversitesi sembolü basılı bir tişört ve siyah şort giydiği açıklandı.

Ölüm nedenlerinin ve diğer önemli durumların belirlenmesi amacıyla önümüzdeki günlerde adli tıp incelemesi yapılması planlanıyor.

Soruşturma kapsamında Yunan kolluk kuvvetleri Interpol ile ABD'li müfettişlerin yardımını aldı. Pazartesi günü Interpol, DNA analizleri sonucunda cesedin Büyük Britanya vatandaşı Elizabeth Jane Ross'a ait olduğunu Yunan polisine bildirdi.

Bilgilere göre Elizabeth, 29 Haziran'da ABD'den Kıbrıs üzerinden Yunanistan'a geldi. Şimdi müfettişler onun ölümünden önce iletişim kurduğu kişilerle görüşüyor ve son hareketleri ile güzergahını yeniden oluşturmaya çalışıyor.

Şu an için olayla ilgili herhangi bir şüpheli tespit edilmiş değil. İskoçya polisi ise durumdan haberdar olduklarını ve Yunan kolluk kuvvetleriyle iş birliği yaptıklarını açıkladı.

Polis açıklamasında, «Atina'da İskoçyalı bir kadının hayatını kaybettiğinden haberdarız. Yunan yetkililerle yakın iş birliği yapıyoruz. Ayrıca İskoçya'daki ailesine gerekli destek sağlanmaktadır» denildi.

Şu anda olayla ilgili kapsamlı soruşturma çalışmaları devam ediyor. Kolluk kuvvetleri tüm olası senaryoları titizlikle inceliyor.

Elizabeth Jane RossAtinaİskoçyaKipseliCretalive
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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