iPhone 17 Pro hangi ülkelerde en pahalı ve en ucuz satılıyor?

·561·Teknoloji
iPhone 17 Pro hangi ülkelerde en pahalı ve en ucuz satılıyor?

Apple, yeni akıllı telefonlarının baz fiyatlarını resmi sunumlarda açıklasa da, dünyanın farklı noktalarındaki alıcılar için nihai rakamlar büyük farklılıklar göstermektedir. Gümrük vergileri, yerel vergiler ve lojistik maliyetleri nedeniyle tek bir modelin fiyatı bazı ülkelerde iki katından fazla artmaktadır.

Visual Capitalist yayını Deutsche Bank analitik verilerine dayanarak iPhone 17 Pro (256 GB) amiral gemisinin dünya ülkelerine göre fiyatlarını karşılaştıran küresel bir sıralama yayınladı.

Dünyanın en pahalı pazarı: Türkiye mutlak lider

Sıralamada en yüksek fiyat göstergesiyle Türkiye birinci sırada yer aldı:

  • Türkiye — 2592 dolar: Ülkedeki yüzde 20 Katma Değer Vergisi (KDV), özel tüketim vergisi ve IMEI kayıt ücretleri gibi yüksek devlet harçları, cihazın fiyatını iki katından fazla artırmıştır;

  • Brezilya — 2260 dolar: Katı ithalat vergileri nedeniyle ikinci sırada kaydedildi;

  • Mısır — 1872 dolar: En pahalı pazarlar üçlüsünü tamamladı;

  • Avrupa genelinde: Avrupa kıtasındaki ülkeler arasında iPhone 17 Pro'nun en pahalı satıldığı ülke olarak Macaristan gösterildi.

Hangi ülkede iPhone 17 Pro en ucuz?

Karşılaştırma sonuçlarına göre, yeni amiral gemisinin en uygun fiyatla satın alınabileceği ülkeler belirlendi:

  • Japonya — 1121 dolar: Dünyanın en ucuz pazarı olarak tespit edildi;

  • ABD — 1181 dolar: İkinci en ucuz fiyat;

  • Güney Kore — 1181 dolar: ABD ile aynı fiyat seviyesi korunmaktadır.

Böylece, dünyadaki en pahalı (Türkiye) ve en ucuz (Japonya) pazarlar arasındaki fark 1471 doları bulmaktadır. Yani, Türkiye'deki bir akıllı telefon parasına Japonya'dan 2 adet iPhone 17 Pro satın almak mümkündür.

Fiyat karşılaştırması ve Rusya pazarındaki durum

Ülke sıralaması

iPhone 17 Pro (256 GB) fiyatı

Pazar özelliği

Türkiye

2592 $

En pahalı (yüksek vergi ve harçlar)

Brezilya

2260 $

Yüksek ithalat vergileri

Mısır

1872 $

İlk üçte

Rusya (M.Video)

~1562 $ (132 990 ruble)

Paralel ithalat (resmi olmayan)

ABD / Güney Kore

1181 $

En uygun fiyatlar arasında

Japonya

1121 $

Dünyanın en ucuz pazarı

Rusya'da Apple ürünleri resmi olarak satılmadığı için genel listeye dahil edilmemiştir, ancak paralel ithalat mekanizmaları aracılığıyla «M.Video» ağlarında bu model yaklaşık 1562 dolara (132 990 ruble) sunulmaktadır.

Fiyat farklılıkları, Apple'ın politikası dışında, her ülkenin ulusal vergi mevzuatı, lojistik zincirleri ve SIM kart yapılandırmaları (bazı ülkelerde sadece eSIM) ile doğrudan ilişkilidir.

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Dünya okyanus suları son 47 yılın en yüksek sıcaklığına ulaştıDünya okyanus suları son 47 yılın en yüksek sıcaklığına ulaştıBugün, 11:53Samsung Galaxy S27 Ultra tasarımında köklü değişiklikler olacakSamsung Galaxy S27 Ultra tasarımında köklü değişiklikler olacakBugün, 11:27Çin'de atın yerini alabilecek bir robot geliştirildiÇin'de atın yerini alabilecek bir robot geliştirildiDün, 21:33Hint Okyanusu’ndan çıkarılan Starship gemisinin yeni fotoğrafları yayımlandıHint Okyanusu’ndan çıkarılan Starship gemisinin yeni fotoğrafları yayımlandı22.08, 11:24Samsung Galaxy S26 FE modeli tanıtımdan önce videoda gösterildiSamsung Galaxy S26 FE modeli tanıtımdan önce videoda gösterildi22.08, 09:23Apple Music, yapay zekâyla oluşturulan parçaları etiketlemeye başlıyorApple Music, yapay zekâyla oluşturulan parçaları etiketlemeye başlıyor22.08, 03:27
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Pekin'de yapay deriye sahip yeni biyonik robot tanıtıldı
Pekin'de yapay deriye sahip yeni biyonik robot tanıtıldı
Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek
Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek
iPhone ödemesi aile faciasına yol açtı (video)
iPhone ödemesi aile faciasına yol açtı (video)
Tecno Dünyanın İlk Çerçevesiz Akıllı Telefonunu Tanıtıyor
Tecno Dünyanın İlk Çerçevesiz Akıllı Telefonunu Tanıtıyor
Dünya gezegeni karanlık madde arayan dev bir dedektöre dönüştü
Dünya gezegeni karanlık madde arayan dev bir dedektöre dönüştü
iPhone 17 Pro Max Akıllı Telefonunda GTA 5 Oyunu Çalıştırıldı
iPhone 17 Pro Max Akıllı Telefonunda GTA 5 Oyunu Çalıştırıldı
Akıllı telefon pazarında benzeri görülmemiş rekabet: Eylül 2026'da 5 amiral gemisi geliyor
Akıllı telefon pazarında benzeri görülmemiş rekabet: Eylül 2026'da 5 amiral gemisi geliyor
Roskosmos uzaydan Güneş tutulmasının fotoğrafını yayımladı
Roskosmos uzaydan Güneş tutulmasının fotoğrafını yayımladı