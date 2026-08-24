iPhone 17 Pro hangi ülkelerde en pahalı ve en ucuz satılıyor?

Apple, yeni akıllı telefonlarının baz fiyatlarını resmi sunumlarda açıklasa da, dünyanın farklı noktalarındaki alıcılar için nihai rakamlar büyük farklılıklar göstermektedir. Gümrük vergileri, yerel vergiler ve lojistik maliyetleri nedeniyle tek bir modelin fiyatı bazı ülkelerde iki katından fazla artmaktadır.

Visual Capitalist yayını Deutsche Bank analitik verilerine dayanarak iPhone 17 Pro (256 GB) amiral gemisinin dünya ülkelerine göre fiyatlarını karşılaştıran küresel bir sıralama yayınladı.

Dünyanın en pahalı pazarı: Türkiye mutlak lider

Sıralamada en yüksek fiyat göstergesiyle Türkiye birinci sırada yer aldı:

Türkiye — 2592 dolar: Ülkedeki yüzde 20 Katma Değer Vergisi (KDV), özel tüketim vergisi ve IMEI kayıt ücretleri gibi yüksek devlet harçları, cihazın fiyatını iki katından fazla artırmıştır;

Brezilya — 2260 dolar: Katı ithalat vergileri nedeniyle ikinci sırada kaydedildi;

Mısır — 1872 dolar: En pahalı pazarlar üçlüsünü tamamladı;

Avrupa genelinde: Avrupa kıtasındaki ülkeler arasında iPhone 17 Pro'nun en pahalı satıldığı ülke olarak Macaristan gösterildi.

Hangi ülkede iPhone 17 Pro en ucuz?

Karşılaştırma sonuçlarına göre, yeni amiral gemisinin en uygun fiyatla satın alınabileceği ülkeler belirlendi:

Japonya — 1121 dolar: Dünyanın en ucuz pazarı olarak tespit edildi;

ABD — 1181 dolar: İkinci en ucuz fiyat;

Güney Kore — 1181 dolar: ABD ile aynı fiyat seviyesi korunmaktadır.

Böylece, dünyadaki en pahalı (Türkiye) ve en ucuz (Japonya) pazarlar arasındaki fark 1471 doları bulmaktadır. Yani, Türkiye'deki bir akıllı telefon parasına Japonya'dan 2 adet iPhone 17 Pro satın almak mümkündür.

Fiyat karşılaştırması ve Rusya pazarındaki durum

Ülke sıralaması iPhone 17 Pro (256 GB) fiyatı Pazar özelliği Türkiye 2592 $ En pahalı (yüksek vergi ve harçlar) Brezilya 2260 $ Yüksek ithalat vergileri Mısır 1872 $ İlk üçte Rusya (M.Video) ~1562 $ (132 990 ruble) Paralel ithalat (resmi olmayan) ABD / Güney Kore 1181 $ En uygun fiyatlar arasında Japonya 1121 $ Dünyanın en ucuz pazarı

Rusya'da Apple ürünleri resmi olarak satılmadığı için genel listeye dahil edilmemiştir, ancak paralel ithalat mekanizmaları aracılığıyla «M.Video» ağlarında bu model yaklaşık 1562 dolara (132 990 ruble) sunulmaktadır.

Fiyat farklılıkları, Apple'ın politikası dışında, her ülkenin ulusal vergi mevzuatı, lojistik zincirleri ve SIM kart yapılandırmaları (bazı ülkelerde sadece eSIM) ile doğrudan ilişkilidir.