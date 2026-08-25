City'den mega transfer: Rodri'nin yerine Ayoub Bouaddi sağlık kontrolünden geçti
Yaz transfer döneminin en büyük anlaşmalarından biri resmen son aşamaya geldi. Saygın muhabir ve gazeteci Fabrizio Romano tarafından verilen bilgilere göre, Lille kulübünün Faslı yetenekli orta sahası Ayoub Bouaddi Manchester Cityiçin sağlık kontrolünden başarıyla geçti.
Kulüpler arasındaki tüm sözleşmeler ve resmi belgeler imzalandı; transferin önümüzdeki saatlerde resmen açıklanması bekleniyor.
95+5 milyon Euro: Transfer detayları
Pep Guardiola'nın ekibi, Faslı yetenek için büyük bir bütçe ayırdı:
Ana ücret: Fransız kulübü Lille, oyuncunun satışından garanti olarak 95 milyon Euro kazanacak;
Bonuslar: Anlaşmada, oyuncunun performansına bağlı olarak ek 5 milyon Euro tutarında bonuslar yer alıyor;
Toplam değer: Böylece anlaşmanın toplam bedeli 100 milyon Euro'yu buluyor.
Rodri'nin ayrılışı ve Manchester City'ninyeni merkezi
Bu ses getiren transfer tesadüfen gerçekleşmedi:
Rodri Barcelona'da: Manchester Citylider orta sahası ve Ballon d'Or sahibi Rodri'nin Barcelona'ya transferinin ardından orta sahada oluşan büyük boşluğu acilen doldurmak zorundaydı;
Yeni lider: Pep Guardiola, orta sahayı yönetebilecek ana aday olarak Ayoub Bouaddi'yi belirledi ve kulüp yönetimi transferi hızla tamamladı.
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