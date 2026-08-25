100% ikili mücadeleler: Husanov Manchester City formasıyla resital sundu!

İngiltere Premier Lig'in yeni 2026/2027 sezonunun başlangıcı, Özbek futbolseverler için tarihi ve gurur verici bir olayla başladı. Etihad Stadyumu'ndaki kıran kırana geçen mücadelede Manchester CityBournemouth karşısında 2-1'lik skorla geri dönüş galibiyeti elde etti.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve son düdüğe kadar sahada kalarak güven veren 22 yaşındaki Özbek savunmacı Abdukodir Husanov dünya futbol otoritelerinin dikkat odağı oldu. Uluslararası prestijli Rising Stars XI projesi, lejyonerimizin performansını özel bir kartla onurlandırarak onu haftanın "yükselen yıldızı" olarak tanıttı.

Rakamlar konuşuyor: Kusursuz isabet ve mutlak üstünlük

Rising Stars XI analiz portalının yayınladığı istatistiksel veriler, Husanov'un ne kadar üst düzey bir performans sergilediğini açıkça gösteriyor:

Pas isabeti (%97): Maç boyunca gerçekleştirilen 90 pastan 87'si isabetli bir şekilde adrese ulaştı;

Hücum organizasyonu: Rakip yarı sahanın son üçlük bölgesine 11 etkili ve kilit pas atarak takımının hücumlarını yönlendirmede aktif rol aldı;

Topla buluşma: 90 dakika boyunca 96 kez topla buluşarak oyunun kontrolünü elinde tuttu;

%100 ikili mücadele: Savunmacı, hem yerdeki tüm ikili mücadelelerde hem de hava toplarındaki kafa vuruşlarında %100 başarı sağladı (rakiplere hiçbir pozisyon şansı verilmedi);

Top kapma: Rakip ataklarını keserek takımı adına 6 kez top kazandı;

Genel puan: Proje tarafından Husanov'un bu maçtaki performansı 7,7 puan ile yüksek derecelendirildi.

Manchester City'ninlig tablosundaki yeri

Bu galibiyetle Pep Guardiola'nın öğrencileri sezona planlanan 3 puanla başladı:

Tablo: 1. hafta sonunda Manchester Cityaverajla Premier Lig puan durumunda 7. sırada yer alıyor;

Bournemouth: Mağlup olan rakip takım ise 13. basamakta bulunuyor.

Abdukodir Husanov'un dünyanın en güçlü liginde ve bir dev kulüpte böylesine kusursuz istatistikler yakalaması, ilk 11'deki yerinin giderek sağlamlaştığını gösteriyor.