100% ikili mücadeleler: Husanov Manchester City formasıyla resital sundu!

·35·Spor
100% ikili mücadeleler: Husanov Manchester City formasıyla resital sundu!

İngiltere Premier Lig'in yeni 2026/2027 sezonunun başlangıcı, Özbek futbolseverler için tarihi ve gurur verici bir olayla başladı. Etihad Stadyumu'ndaki kıran kırana geçen mücadelede Manchester CityBournemouth karşısında 2-1'lik skorla geri dönüş galibiyeti elde etti.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve son düdüğe kadar sahada kalarak güven veren 22 yaşındaki Özbek savunmacı Abdukodir Husanov dünya futbol otoritelerinin dikkat odağı oldu. Uluslararası prestijli Rising Stars XI projesi, lejyonerimizin performansını özel bir kartla onurlandırarak onu haftanın "yükselen yıldızı" olarak tanıttı.

Rakamlar konuşuyor: Kusursuz isabet ve mutlak üstünlük

Rising Stars XI analiz portalının yayınladığı istatistiksel veriler, Husanov'un ne kadar üst düzey bir performans sergilediğini açıkça gösteriyor:

  • Pas isabeti (%97): Maç boyunca gerçekleştirilen 90 pastan 87'si isabetli bir şekilde adrese ulaştı;

  • Hücum organizasyonu: Rakip yarı sahanın son üçlük bölgesine 11 etkili ve kilit pas atarak takımının hücumlarını yönlendirmede aktif rol aldı;

  • Topla buluşma: 90 dakika boyunca 96 kez topla buluşarak oyunun kontrolünü elinde tuttu;

  • %100 ikili mücadele: Savunmacı, hem yerdeki tüm ikili mücadelelerde hem de hava toplarındaki kafa vuruşlarında %100 başarı sağladı (rakiplere hiçbir pozisyon şansı verilmedi);

  • Top kapma: Rakip ataklarını keserek takımı adına 6 kez top kazandı;

  • Genel puan: Proje tarafından Husanov'un bu maçtaki performansı 7,7 puan ile yüksek derecelendirildi.

Manchester City'ninlig tablosundaki yeri

Bu galibiyetle Pep Guardiola'nın öğrencileri sezona planlanan 3 puanla başladı:

  • Tablo: 1. hafta sonunda Manchester Cityaverajla Premier Lig puan durumunda 7. sırada yer alıyor;

  • Bournemouth: Mağlup olan rakip takım ise 13. basamakta bulunuyor.

Abdukodir Husanov'un dünyanın en güçlü liginde ve bir dev kulüpte böylesine kusursuz istatistikler yakalaması, ilk 11'deki yerinin giderek sağlamlaştığını gösteriyor.

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Husanov-Guehi tandemi ve Maresca'nın «bomba» taktiği: Manchester City'de büyük değişimlerHusanov-Guehi tandemi ve Maresca'nın «bomba» taktiği: Manchester City'de büyük değişimlerBugün, 13:31Dünyada tek: Özbekistan Süper Ligi gezegenin en eşsiz şampiyonası seçildi!Dünyada tek: Özbekistan Süper Ligi gezegenin en eşsiz şampiyonası seçildi!Bugün, 13:17«Ayak hareketi»: İngiliz basını Özbek boksunun dünyayı fethetme sırrını açıkladı«Ayak hareketi»: İngiliz basını Özbek boksunun dünyayı fethetme sırrını açıkladıBugün, 13:09City'den mega transfer: Rodri'nin yerine Ayoub Bouaddi sağlık kontrolünden geçtiCity'den mega transfer: Rodri'nin yerine Ayoub Bouaddi sağlık kontrolünden geçtiBugün, 12:58«Geçen sefer beni ölümüne dövmüştü»: Merab Dvalishvili tüm gerçekleri itiraf etti«Geçen sefer beni ölümüne dövmüştü»: Merab Dvalishvili tüm gerçekleri itiraf ettiBugün, 12:32«2026 Dünya Kupası kadrosuna alınmamak ona yaradı»: Gary Neville, Cole Palmer'ın dönüşünü yorumladı«2026 Dünya Kupası kadrosuna alınmamak ona yaradı»: Gary Neville, Cole Palmer'ın dönüşünü yorumladıBugün, 12:29
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Abduqodir Hüsanov'un ilk maçı kaç puanla ödüllendirildi?
Abduqodir Hüsanov'un ilk maçı kaç puanla ödüllendirildi?
Abdumalik Yorbutayev Erivan'da yeniden parladı: Doev nakavt oldu (video)
Abdumalik Yorbutayev Erivan'da yeniden parladı: Doev nakavt oldu (video)
Yamal doğum gününde sıra dışı bir “Pembe Parti” düzenledi
Yamal doğum gününde sıra dışı bir “Pembe Parti” düzenledi
Husanov’un dedesi vefat etti: City kampından ayrıldı (video)
Husanov’un dedesi vefat etti: City kampından ayrıldı (video)
Cristiano Ronaldo, Harry Kane için uyarı oldu
Cristiano Ronaldo, Harry Kane için uyarı oldu