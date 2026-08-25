«Ayak hareketi»: İngiliz basını Özbek boksunun dünyayı fethetme sırrını açıkladı

·258·Spor
«Ayak hareketi»: İngiliz basını Özbek boksunun dünyayı fethetme sırrını açıkladı

Dünya boks arenalarında Özbekistan milli takımının sergilediği eşsiz sonuçlar, uluslararası spor basını ve önde gelen uzmanların ilgi odağında. Büyük Britanya'nın sektörel spor yayını Boxing Media , Özbek boks okulunun fenomenal başarılarını özel bir analizle inceledi.

Analistler, ringdeki zaferlerin tesadüf olmadığını, mükemmel işlenmiş ayak hareketi tekniği ve hareketlilik stratejisine dayandığını vurguluyor.

«Özbek tarzı»: Ringde denge ve hızlı açılar

İngiliz yayını, Özbek boksundaki antrenman sisteminin kendine has yönlerine özellikle değindi:

«Özbek boks okulunda ayak hareketlerine özel önem verilir. Boksörlere hafif adım atma, dengeyi koruma ve istenilen açıdan çeviklikle hücuma geçme öğretilir. Sporcular sürekli olarak ileri-geri hızlı hareketler, keskin dönüşler ve yanlara doğru küçük adımlar üzerinde durmaksızın çalışırlar. Bu sayede rakibe yaklaşmayı, seri kombinasyonlar göndermeyi ve rakibin karşı hamlesi gelmeden tehlikeli bölgeden çıkmayı mükemmel bir şekilde öğrenirler», ifadeleri yer aldı yayının analizinde.

Uzmanlar, birçok kompleks antrenmanın ayak hareketlerini «gölge boksu», özel konilerle çalışma veya sparring partneri ile hareket etme ile birleştirdiğini belirtiyor. Bu, sporcuyu duraksamadan, sürekli hareket halinde kalarak isabetli yumruk atmaya ve ayakları sabit tutmamaya alıştırıyor.

2016–2024: Özbek boksunda altın çağ

Uzmanların kabulüne göre, Özbekistan milli takımı 2016 yılından bu yana dünya boksunu domine ediyor:

  • Rio 2016 Olimpiyatları: Özbek ring ustaları 3 altın madalya kazanarak tarihte ilk kez genel klasmanda 1. sırayı elde etti;

  • Taşkent 2023 Dünya Şampiyonası: Kendi evinde düzenlenen dünya şampiyonasında milli takım üyeleri 5 altın madalya kazandı;

  • Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: Erkeklerde 7 sıkletin 5'inde altın madalya kazanarak dünya boks tarihindeki en yüksek sonuçlardan birini kaydetti.

İşte bu çevik ayak hareketleri ve taktiksel okuryazarlık, Özbekistan'ı dünyanın 1 numaralı boks gücü haline getiren temel faktör olarak değerlendiriliyor.

BoksÖzbekistanSpor AnaliziOlimpiyatlarRing
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Savio artık Londra'da: De Zerbi onun Tottenham'a transferi hakkında konuştu!Savio artık Londra'da: De Zerbi onun Tottenham'a transferi hakkında konuştu!Bugün, 20:322026 Altın Top ödülü için ana favoriler belli oldu2026 Altın Top ödülü için ana favoriler belli olduBugün, 20:29City'ye onay verdi: Romano, Chelsea yıldızının kararını açıkladıCity'ye onay verdi: Romano, Chelsea yıldızının kararını açıkladıBugün, 20:25Özbekistan boks milli takımı Japonya seferine nasıl hazırlanıyor?Özbekistan boks milli takımı Japonya seferine nasıl hazırlanıyor?Bugün, 20:17Lamine Yamal sevgilisiyle birlikte yaşamaya başladıLamine Yamal sevgilisiyle birlikte yaşamaya başladıBugün, 19:32Manchester City de devreye girdi: Cody Gakpo transferinde neler oluyor?Manchester City de devreye girdi: Cody Gakpo transferinde neler oluyor?Bugün, 19:01
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Abduqodir Hüsanov'un ilk maçı kaç puanla ödüllendirildi?
Abduqodir Hüsanov'un ilk maçı kaç puanla ödüllendirildi?
Abdumalik Yorbutayev Erivan'da yeniden parladı: Doev nakavt oldu (video)
Abdumalik Yorbutayev Erivan'da yeniden parladı: Doev nakavt oldu (video)
Yamal doğum gününde sıra dışı bir “Pembe Parti” düzenledi
Yamal doğum gününde sıra dışı bir “Pembe Parti” düzenledi
Husanov’un dedesi vefat etti: City kampından ayrıldı (video)
Husanov’un dedesi vefat etti: City kampından ayrıldı (video)
Cristiano Ronaldo, Harry Kane için uyarı oldu
Cristiano Ronaldo, Harry Kane için uyarı oldu