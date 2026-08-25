Dünya boks arenalarında Özbekistan milli takımının sergilediği eşsiz sonuçlar, uluslararası spor basını ve önde gelen uzmanların ilgi odağında. Büyük Britanya'nın sektörel spor yayını Boxing Media , Özbek boks okulunun fenomenal başarılarını özel bir analizle inceledi.

Analistler, ringdeki zaferlerin tesadüf olmadığını, mükemmel işlenmiş ayak hareketi tekniği ve hareketlilik stratejisine dayandığını vurguluyor.

«Özbek tarzı»: Ringde denge ve hızlı açılar

İngiliz yayını, Özbek boksundaki antrenman sisteminin kendine has yönlerine özellikle değindi:

«Özbek boks okulunda ayak hareketlerine özel önem verilir. Boksörlere hafif adım atma, dengeyi koruma ve istenilen açıdan çeviklikle hücuma geçme öğretilir. Sporcular sürekli olarak ileri-geri hızlı hareketler, keskin dönüşler ve yanlara doğru küçük adımlar üzerinde durmaksızın çalışırlar. Bu sayede rakibe yaklaşmayı, seri kombinasyonlar göndermeyi ve rakibin karşı hamlesi gelmeden tehlikeli bölgeden çıkmayı mükemmel bir şekilde öğrenirler», ifadeleri yer aldı yayının analizinde.

Uzmanlar, birçok kompleks antrenmanın ayak hareketlerini «gölge boksu», özel konilerle çalışma veya sparring partneri ile hareket etme ile birleştirdiğini belirtiyor. Bu, sporcuyu duraksamadan, sürekli hareket halinde kalarak isabetli yumruk atmaya ve ayakları sabit tutmamaya alıştırıyor.

2016–2024: Özbek boksunda altın çağ

Uzmanların kabulüne göre, Özbekistan milli takımı 2016 yılından bu yana dünya boksunu domine ediyor:

Rio 2016 Olimpiyatları: Özbek ring ustaları 3 altın madalya kazanarak tarihte ilk kez genel klasmanda 1. sırayı elde etti;

Taşkent 2023 Dünya Şampiyonası: Kendi evinde düzenlenen dünya şampiyonasında milli takım üyeleri 5 altın madalya kazandı;

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: Erkeklerde 7 sıkletin 5'inde altın madalya kazanarak dünya boks tarihindeki en yüksek sonuçlardan birini kaydetti.

İşte bu çevik ayak hareketleri ve taktiksel okuryazarlık, Özbekistan'ı dünyanın 1 numaralı boks gücü haline getiren temel faktör olarak değerlendiriliyor.