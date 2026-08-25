Islam Makhachev, Ian Garry karşısında aldığı zorlu galibiyetin sırrını açıkladı

Sadece geriye hareket: Sadece geriye kaçan böyle bir rakiple güzel ve seyir zevki yüksek bir maç ortaya koymak çok zor. Ne olduysa o oldu. Maç zorlu geçti ancak onun bana ciddi bir sorun çıkardığını söyleyemem. Her şey planlandığı gibi ilerledi; sadece acele etmeden mücadeleyi hakemlerin kararına kadar götürmem gerekti”