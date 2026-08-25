Islam Makhachev, Ian Garry karşısında aldığı zorlu galibiyetin sırrını açıkladı
UFC 330 turnuvasının ana maçında unvanını başarıyla koruyan 34 yaşındaki şampiyon Islam Makhachev İrlandalı Ian Garry ile girdiği zorlu mücadelenin ardından düşüncelerini paylaştı.
Hakemlerin oybirliğiyle kazanan Dağıstanlı yıldız, maçın planlanandan çok daha zor geçmesinin nedenlerini açıkça anlattı.
“Rakipler giderek güçleniyor”: Makhachev’in analizi
Şampiyon, galibiyetin her zaman öncelikli olduğunu vurgularken rakiplerin hazırlık seviyesinin giderek arttığını kabul etti:
“En önemlisi galibiyet. Ancak maçın biraz daha kolay geçeceğini planlamış ve düşünmüştüm. Fakat rakipler de çok sıkı hazırlanıyor ve her seferinde işler daha da zorlaşıyor. Rakipler günden güne güçleniyor. Bu nedenle maçlarımın daha kolay geçmesi için benim de daha fazla çalışmam gerekiyor”, — dedi Islam.
“Sadece geriye kaçtı”: Garry’nin rahatsız edici stili ve galibiyet taktiği
Makhachev, İrlandalı rakibinin oktagondaki fiziksel özellikleri ve pasif hareketlerinin seyir zevki yüksek bir maç ortaya koymasını zorlaştırdığını belirtti:
Antropometri ve mesafe: “Garry’nin stili çok rahatsız edici, ona yaklaşmak son derece zor. Kolları ve bacakları çok uzun;
Takedown’ın anahtarı: Onun açıkta bıraktığı tek zayıf nokta ön bacağıydı. Sürekli bu noktaya girdim ve başarılı takedown’lar gerçekleştirdim;
Sadece geriye hareket: Sadece geriye kaçan böyle bir rakiple güzel ve seyir zevki yüksek bir maç ortaya koymak çok zor. Ne olduysa o oldu. Maç zorlu geçti ancak onun bana ciddi bir sorun çıkardığını söyleyemem. Her şey planlandığı gibi ilerledi; sadece acele etmeden mücadeleyi hakemlerin kararına kadar götürmem gerekti”
Islam Makhachev bu galibiyetle kendi sıkletinin tartışmasız lideri olduğunu bir kez daha kanıtladı.
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