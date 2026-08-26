Apple 9 Eylül'de yeni bir tanıtım etkinliği düzenleyecek

Teknoloji dünyasının lideri Apple, bir sonraki büyük tanıtım etkinliğinin 9 Eylül tarihinde gerçekleşeceğini resmen duyurdu. “Surprise and Shine” sloganıyla düzenlenmesi beklenen bu etkinlik, sadece yeni cihazlar değil, aynı zamanda şirket yönetimindeki önemli değişikliklerle de dikkat çekiyor. Kaliforniya'nın Cupertino şehrindeki Apple Park kampüsünde saat 10:00'da (PT saatiyle) başlayacak olan konferans, dünya genelindeki teknoloji meraklılarının ilgi odağında. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

ixbt.com'un bilgilerine göre, söz konusu tanıtım Apple tarihinde dönüm noktası olabilecek önemli olaylara sahne olacak. Özellikle etkinlik kapsamında şirketin uzun süredir beklenen katlanabilir iPhone modelinin tanıtılacağına dair yoğun söylentiler mevcut. Bunun, marka hayranlarının yıllardır beklediği yeni bir tasarım ve teknolojik çözüm olması bekleniyor.

Yönetim değişikliği ve yeni nesil cihazlar

Bu tanıtım, Apple için bir başka tarihi yönüyle de öne çıkıyor. 1 Eylül itibarıyla Tim Cook, görevini teknoloji devinin yeni CEO'su olarak atanan John Ternus'a devrediyor. Bu nedenle 9 Eylül'deki konferans, John Ternus'un CEO olarak gerçekleştireceği ilk büyük prömiyer olarak tarihe geçecek.

Beklenen cihazlar arasında iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinin yer alacağı tahmin ediliyor. Ancak son haberlere göre, bu iki model köklü bir tasarımdan ziyade, daha kademeli ve geliştirilmiş güncellemelerle gelecek. Ayrıca endüstri analistlerinin belirttiğine göre, standart iPhone 18 modelinin bu yıl değil, gelecek yıl tanıtılması planlanıyor.

Aksesuarlar, akıllı ev cihazları ve yazılım yenilikleri

Sadece akıllı telefonlarla sınırlı kalmayan Apple'ın, etkinlikte başka türde cihazlar da sergilemesi bekleniyor. Özellikle Apple Watch Series 12 ve Apple Watch Ultra akıllı saatlerinin yeni nesli ile birlikte bir dizi modern akıllı ev cihazı kamuoyuna sunulacak.

Donanım ürünlerinin yanı sıra yazılım tarafında da önemli duyurular bekleniyor. Şirketin konferans sırasında iOS 27, iPadOS 27, macOS Golden Gate ve diğer yaklaşan işletim sistemi güncellemelerinin resmi çıkış tarihlerini açıklaması bekleniyor.