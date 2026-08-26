Xiaomi ilk RGB-Mini LED televizyonunu tanıttı

Xiaomi, teknoloji pazarı için önemli bir adım atarak yeni amiral gemisi cihazı TV S Pro RGB-Mini LED 2027 Supreme Edition için Çin'de ön siparişlerin başladığını duyurdu. ixbt.com'un haberine göre, bu cihaz şirketin tarihinde ilk kez RGB-Mini LED aydınlatma teknolojisi kullanılarak üretilmiş olup, temel avantajı standart Mini LED modellere kıyasla çok daha hassas renk üretimi sunmasıdır. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni televizyon, kullanıcılara geniş bir seçenek yelpazesiyle dört farklı versiyonda sunuluyor. Müşteriler tercihlerine göre 65, 75, 85 ve 98 inç ekran boyutlarına sahip modellerden birini seçebilecekler. Bu amiral gemisi cihazların fiyatları da ekran boyutuna göre sırasıyla 9799, 11 199, 13 499 ve 17 999 yuan olarak belirlendi.

Teknolojik özellikler

Bu televizyonun en temel ve yenilikçi özelliği RGB-Mini LED teknolojisidir. Geleneksel Mini LED televizyonlarda arka aydınlatma genellikle beyaz ışık üretir, ardından renkler kuantum noktaları veya diğer optik malzemeler kullanılarak oluşturulur. RGB-Mini LED sisteminde ise ayrı kırmızı, yeşil ve mavi ışık yayan diyotlar kullanılır ve renk doğrudan aydınlatma kaynağının kendisi tarafından oluşturulur.

Böyle bir yaklaşım, renk tonlarını daha hassas bir şekilde kontrol etme ve renk gamı kapasitesini önemli ölçüde genişletme potansiyeline sahiptir. Buna rağmen Xiaomi, yeni televizyonun bazı önemli teknik özelliklerini şimdilik gizli tutuyor. Özellikle yerel karartma bölgelerinin sayısı, maksimum parlaklık seviyesi, renk kapsamı, ekran çözünürlüğü ve yenileme hızı hakkındaki bilgiler henüz açıklanmadı.

Satış koşulları ve bonuslar

Şirket tarafından açıklanan planlara göre, bu amiral gemisi televizyonun resmi satışları bu yılın 2 Eylül tarihinde başlayacak. Xiaomi, ön sipariş veren müşteriler için özel teşvik kampanyaları da sunuyor.

Özellikle ön sipariş veren kullanıcılara hediye olarak 1499 yuan değerinde TV Speaker 3.1 adlı kablosuz ses sistemi verilecek. Ayrıca, ilk sipariş veren 188 müşteri, Xiaomi Video hizmeti için üç aylık VIP abonelik hakkı kazanacak.