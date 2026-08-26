Navbahor deplasmanda Mash’al'i mağlup ederek ilk üçe girdi

Özbekistan Süper Ligi19. hafta kapsamında Namangan ekibi Navbahor Mübarek'te ligin son sırasındaki Mash’al takımına konuk oldu. Çekişmeli ve sert geçen mücadelede konuk ekip rakibini 2-0'lık skorla mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı ve puanını yükseltti.

Maçın başından itibaren oyunun kontrolünü elinde tutan 'Şahinler', her iki yarıda bulduğu birer golle galibiyete uzandı.

20. ve 67. dakikalardaki goller: Namangan ekibinin üstünlüğü

Navbahor oyuncuları yakaladıkları fırsatları iyi değerlendirerek skoru belirledi:

Jaloliddinov perdeyi açtı: Maçın 20. dakikasında takımın oyun kurucusu Jasurbek Jaloliddinov, Mübarek ekibinin ağlarını sarsarak takımını öne geçirdi (0-1);

Sonradan oyuna giren Abdurahmonov'dan son nokta: İkinci yarıda (66. dakikada) oyuna dahil olan Shohruhbek Abdurahmonov, bir dakika sonra 67. dakikada Mash’al savunmasını cezalandırarak skoru 0-2'ye getirdi.

8 sarı kart ve sert ikili mücadeleler

Mübarek'teki mücadelenin ne kadar sert ve çekişmeli geçtiği, hakemin gösterdiği sarı kart sayısından da belliydi:

Maçın hakemi her iki takım oyuncularına toplamda 8 sarı kart gösterdi;

Konuk ekibin tecrübeli kalecisi O‘tkir Yusupov ve savunma hattı, rakibin kalesinde ciddi tehlike yaratmasına izin vermedi.

Puan durumu ve resmi protokol

Bu galibiyetin ardından puanını 37'ye çıkaran Navbahor, Süper Lig tablosunda 3. sıraya yükseldi ve zirve mücadelesini sürdürdü. Mash’al ise 4 puanla ligin son sırasında kaldı.

Süper Lig. 19. Hafta

Mash’al — Navbahor 0:2

Goller: Jasurbek Jaloliddinov (20), Shohruhbek Abdurahmonov (67).

Sarı Kartlar: Pavel Bureyev (31), Komiljon Tojiddinov (43), Asadbek Rahimjonov (52), Mahmud Jo‘raboyev (70), Islombek Mamatkazin (75), Nuriddin Nuriddinov (86), Aleks Fernandes (88), Straxinya Boshnyak (90).

Takım Kadroları: