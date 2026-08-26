Samsung Galaxy S27 amiral gemisinin ilk renderları ve özellikleri sızdırıldı

·31·Teknoloji
Samsung Galaxy S27 amiral gemisinin ilk renderları ve özellikleri sızdırıldı

Samsung'un yaklaşan amiral gemisi cihazları hakkındaki bilgiler yavaş yavaş internete sızıyor. Galaxy S27 Ultra modelinin tasarımının ortaya çıkmasının ardından, ixbt.com'a göre serinin temel versiyonu olan Samsung Galaxy S27 akıllı telefonunun kaliteli renderları ve teknik özellikleri yayınlandı. Bu cihazın önceki neslin geleneklerini korurken, iç donanımında önemli değişikliklere uğraması bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yayılan bilgilere göre, yeni Galaxy S27 modeli dış görünüş açısından Galaxy S26 akıllı telefonuna neredeyse benzeyecek. «Ultra» versiyonunun kökten değişmiş bir kamera bloğuna sahip olması beklenirken, küçük model dikey yerleşimli geleneksel ana kamera modülünü koruyacak. Tasarımdaki bu istikrar, marka hayranlarına tanıdık bir kullanım kolaylığı sağlıyor.

Akıllı telefon boyutları ve kompakt ekran

Cihazın fiziksel boyutlarının 149,75 x 71,88 x 7,25 mm olması bekleniyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, geçen yılki Galaxy S26 modeli 149,6 x 71,7 x 7,2 mm boyutlarına sahipti. Bu göstergeler, iki neslin boyutlarının neredeyse aynı olduğunu gösteriyor.

Akıllı telefonun ekranı da günümüz pazarındaki büyük cihazların yanında kompakt kalmaya devam ediyor; ekran köşegeni 6,3 inç boyutunda. Bu boyutlar, cihazın elde tutulmasını kolaylaştırıyor ve günlük kullanımda ekstra konfor sağlıyor.

Kamera ve teknik yenilikler

Dış değişiklikler göze çarpmasa da teknik açıdan ciddi yenilikler bekleniyor. Daha önce Samsung'un ana sensör olarak bir Sony sensörünü test ettiğine dair haberler çıkmıştı. Şirket bu seçeneği tercih ederse, son beş yılda ilk kez temel modelde kendi ISOCELL sensöründen vazgeçmiş olabilir. Bu durum, fotoğraf kalitesi ve karakteri üzerinde önemli bir etkiye sahip olacaktır.

Ayrıca, Galaxy S27 amiral gemisine Exynos 2700 işlemcisinin yerleştirilmesi tahmin ediliyor. Samsung'un verilerine göre bu yeni çip, gelecekteki Qualcomm işlemcilerinden daha yüksek bir çalışma performansına sahip. Cihazın 12 GB RAM ve 4900 mAh kapasiteli bir batarya ile donatılması bekleniyor.

Yeni Galaxy S27 amiral gemisi serisinin resmi tanıtımı 2027 yılının Ocak veya Şubat ayları için planlanıyor. Bu tarihe kadar cihaz hakkındaki diğer detayların ve teknik özelliklerin de netleşmesi bekleniyor.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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