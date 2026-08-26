Huawei ve HP arasında Wi-Fi teknolojileri üzerine anlaşma sağlandı

Çinli teknoloji devi Huawei ve tanınmış Amerikan şirketi HP, çok yıllı küresel bir patent anlaşması imzaladı. ixbt.com'un haberine göre taraflar, kablosuz iletişim standartlarının ortak kullanımı ve fikri mülkiyet haklarının karşılıklı lisanslanması konusunda mutabakata vardı. Bu sözleşme, iki şirket arasındaki tüm geçmiş anlaşmazlıklara son vererek pazar katılımcıları için yeni bir iş birliği sayfası açıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

İmzalanan sözleşme uyarınca HP, kişisel bilgisayarlarında, dizüstü bilgisayarlarında, yazıcılarında ve diğer cihaz türlerinde Huawei'nin geliştirdiği teknolojileri kullanma hakkı kazandı. Buna karşılık Çinli üretici de Amerikalı ortağının patentli teknolojik çözümlerini kullanma imkanına sahip oldu. Bu durum, her iki tarafın ürünlerinin rekabet gücünü artırmaya hizmet edecektir.

Patent anlaşmazlıklarından stratejik iş birliğine

Bu anlaşmanın yapılmasına, taraflar arasında geçtiğimiz yıllarda yaşanan hukuki ihtilaflar neden olmuştu. Özellikle 2025 yılının Ağustos ayında Huawei, ABD mahkemesine başvurarak HP'yi Wi-Fi 6 teknolojisine ilişkin patentleri gerekli lisans olmadan kullanmakla suçlamıştı. Davada, kablosuz yerel ağlarda veri iletimini sağlayan önemli teknolojilerin izinsiz kullanıldığı vurgulanmıştı.

Durumu yumuşatmak amacıyla HP, daha sonra Sisvel kuruluşunun Wi-Fi 6 patent programına katılarak bu standarda ait yaklaşık 2000 patentin kullanım hakkını resmileştirmişti. Ancak mevcut küresel anlaşma, sadece geçmiş davaları kapatmakla kalmayıp iş birliği kapsamını daha da genişletti.

Yeni nesil Wi-Fi standartları ve finansal şartlar

Yeni imzalanan lisans sözleşmesi, sadece yaygın Wi-Fi 6'yı değil, aynı zamanda ondan daha modern ve hızlı olan Wi-Fi 7 standartlarını da kapsıyor. Bu durum, şirketlerin cihazlarında en yeni nesil kablosuz bağlantı imkanlarını sunmalarına olanak tanıyor.

Anlaşma şartlarına göre HP, kullanılan ileri kablosuz iletişim teknolojileri için Huawei'ye belirli lisans ücretleri ödeyecek. Uzmanlara göre bu tür patent anlaşmaları, büyük teknoloji şirketleri için mahkeme masraflarını azaltmanın ve pazarda istikrarlı büyümeyi sağlamanın en uygun yolu olarak kabul ediliyor.