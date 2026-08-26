Yeni Google Pixel 11 akıllı telefonlarında toplu kapanma sorunu yaşanıyor

Piyasaya sürülmesinin üzerinden sadece beş gün geçen yeni Google Pixel 11 ve Pixel 11 Pro akıllı telefon sahipleri, cihazların kendiliğinden kapanmasından toplu halde şikayetçi. Bazı kullanıcılar için bu arızanın ilk kurulum aşamasında bile ortaya çıkması, teknoloji pazarında büyük tartışmalara yol açıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Android Authority tarafından paylaşılan bilgilere göre, bu tür vakalardan biri Google Pixel 11 Pro modelinde kaydedildi. Başlangıçta akıllı telefon sorunsuz çalışıyordu, ancak fabrika ayarlarına döndürülüp hiçbir veri aktarılmadan temiz bir şekilde kurulmaya başlandığında cihaz sürekli kapanmaya başladı.

Sorunlu cihaz her açıldığında, kurulum sihirbazının sadece birkaç adımı tamamlanabiliyor. Wi-Fi ağına bağlanma veya Google hesabına giriş yapma girişimi, sistemin durduğuna dair bir uyarı gösterilmesine ve akıllı telefonun kapanmasına neden oluyor. Yeniden başlatma işlemi de aynı senaryoyu tekrarlıyor.

Arıza nedenleri ve incelemeler

Uzmanlar ve kullanıcılar tarafından yapılan ilk incelemeler, bataryada herhangi bir sorun olmadığını gösterdi. Ayrıca Güvenli Mod (Safe Mode) da durumu değiştirmedi; Pixel akıllı telefon kapanmaya devam etti. İlginç olan ise, denemelerden birinde oda sıcaklığı yaklaşık 18 °C olmasına rağmen cihazın aşırı ısınma uyarısı vermesiydi.

Bu tür durumlar sensörlerde veya güç sisteminde donanımsal bir arızaya işaret edebilir, ancak ciddi bir yazılım hatası olasılığı da göz ardı edilmiyor. Reddit sosyal ağı ve Google resmi destek forumlarında, Pixel 11 serisi cihazların rastgele kapanması, aşırı ısınması ve ilk kurulumdaki zorluklar hakkında raporlar artıyor.

Şirketin tutumu

Mevcut bilgilere göre, Google şirketi halihazırda bazı müşterilere arızalı akıllı telefonları değiştirmeyi teklif ediyor. Buna rağmen, söz konusu toplu arızaların kesin nedenleri hakkında şirket tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Hatırlatmak gerekirse, daha önce kullanıcılar neredeyse yeni sayılan Samsung Galaxy S26 Ultra akıllı telefonlarındaki sorunlardan da şikayetçi olmuşlardı.