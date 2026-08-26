Hesaplaşma: Merab Dvalishvili, Pyotr Yan ile triloji öncesi açık konuştu

·31·Spor
Hesaplaşma: Merab Dvalishvili, Pyotr Yan ile triloji öncesi açık konuştu

UFC eski horoz sıklet (bantamweight) şampiyonu, Gürcü dövüşçü Merab Dvalishvili eski Rus şampiyon Pyotr Yan ile yaklaşan karşılaşması öncesinde sert bir açıklama yaptı. Merab, oktagondaki bu dövüşün kendisi için sadece bir şampiyonluk unvanı değil, aynı zamanda ciddi bir kişisel hesaplaşma meselesi olduğunu vurguladı.

Dvalishvili, uzun süredir ezeli rakibi olan Yan'a karşı yapacağı maçta kemeri korumanın veya kazanmanın ötesinde, onu bir kez daha dize getirmenin birincil hedefi olduğunu açıkladı.

«Dört kez kemer kazandım, bu benim için yeterli»

Gürcü dövüşçü, kariyerindeki hedefleri ve Pyotr Yan'a karşı olan kişisel tutumu hakkında şunları söyledi:

«Ben gerçek bir dövüşçüyüm ve oktagonda dövüşmeyi seviyorum. Zaten dört kez şampiyonluk kemerini kazandım, bu kariyerim için yeterli bir başarı. Ancak sıradaki rakibim Pyotr Yan.

Evet, bu resmi bir şampiyonluk maçı ama benim asıl hedefim sadece ve sadece onu yenmek. Şu an benim için en önemli şey bu. Şampiyonluk kemeri ise benim için sadece ikinci planda», dedi Merab Dvalishvili.

24 Ekim: «UFC 333» turnuvasında tarihi triloji

İki güçlü dövüşçü arasındaki rekabet, MMA tarihindeki en sert çekişmelerden biri haline geldi:

  • Kişisel husumet: Dvalishvili ve Yan arasındaki gerilim sadece sportif rekabetle değil; basın toplantıları, medyaya yansıyan sert açıklamalar ve ulusal-kişisel görüşlerle de bağlantılı;

  • Belirleyici maç: Pyotr Yan ile Merab Dvalishvili arasındaki üçüncü ve belirleyici dövüş (triloji) 24 Ekim günü gerçekleşecek olan «UFC 333» numaralı turnuvası kapsamında yapılacak.

Bu dövüşte sadece horoz sıklet şampiyonluğunun değil, aynı zamanda uzun yıllara dayanan prensip rekabetinin de nihai sonucunun belirlenmesi bekleniyor.

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Navoi'de sansasyon: Qizilqum, Nasaf'ı tek golle mağlup ettiNavoi'de sansasyon: Qizilqum, Nasaf'ı tek golle mağlup ettiBugün, 21:59Son kullanma tarihi geçti mi? Eski şampiyon, Usyk'in mevcut durumunu eleştirdiSon kullanma tarihi geçti mi? Eski şampiyon, Usyk'in mevcut durumunu eleştirdiBugün, 21:57İnsanlık rekoru kırıldı: Robot 100 metreyi 9,32 saniyede koşarak Usain Bolt'u geride bıraktıİnsanlık rekoru kırıldı: Robot 100 metreyi 9,32 saniyede koşarak Usain Bolt'u geride bıraktıBugün, 21:24Navbahor deplasmanda Mash’al'i mağlup ederek ilk üçe girdiNavbahor deplasmanda Mash’al'i mağlup ederek ilk üçe girdiBugün, 21:11Demiryolu İşçileri'nin şovu: Lokomotiv, Bunyodkor ağlarına 4 gol bıraktı!Demiryolu İşçileri'nin şovu: Lokomotiv, Bunyodkor ağlarına 4 gol bıraktı!Bugün, 21:10Enzo Fernández transferi: Xabi Alonso ve Manchester City çevresindeki durumEnzo Fernández transferi: Xabi Alonso ve Manchester City çevresindeki durumBugün, 20:30
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Abduqodir Hüsanov'un ilk maçı kaç puanla ödüllendirildi?
Abduqodir Hüsanov'un ilk maçı kaç puanla ödüllendirildi?
Abdumalik Yorbutayev Erivan'da yeniden parladı: Doev nakavt oldu (video)
Abdumalik Yorbutayev Erivan'da yeniden parladı: Doev nakavt oldu (video)
Yamal doğum gününde sıra dışı bir “Pembe Parti” düzenledi
Yamal doğum gününde sıra dışı bir “Pembe Parti” düzenledi
Husanov’un dedesi vefat etti: City kampından ayrıldı (video)
Husanov’un dedesi vefat etti: City kampından ayrıldı (video)
Husanov'dan ustalık sınıfı: %97 isabet ve 97 topla buluşma (video)
Husanov'dan ustalık sınıfı: %97 isabet ve 97 topla buluşma (video)