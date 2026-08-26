Hesaplaşma: Merab Dvalishvili, Pyotr Yan ile triloji öncesi açık konuştu

UFC eski horoz sıklet (bantamweight) şampiyonu, Gürcü dövüşçü Merab Dvalishvili eski Rus şampiyon Pyotr Yan ile yaklaşan karşılaşması öncesinde sert bir açıklama yaptı. Merab, oktagondaki bu dövüşün kendisi için sadece bir şampiyonluk unvanı değil, aynı zamanda ciddi bir kişisel hesaplaşma meselesi olduğunu vurguladı.

Dvalishvili, uzun süredir ezeli rakibi olan Yan'a karşı yapacağı maçta kemeri korumanın veya kazanmanın ötesinde, onu bir kez daha dize getirmenin birincil hedefi olduğunu açıkladı.

«Dört kez kemer kazandım, bu benim için yeterli»

Gürcü dövüşçü, kariyerindeki hedefleri ve Pyotr Yan'a karşı olan kişisel tutumu hakkında şunları söyledi:

«Ben gerçek bir dövüşçüyüm ve oktagonda dövüşmeyi seviyorum. Zaten dört kez şampiyonluk kemerini kazandım, bu kariyerim için yeterli bir başarı. Ancak sıradaki rakibim Pyotr Yan. Evet, bu resmi bir şampiyonluk maçı ama benim asıl hedefim sadece ve sadece onu yenmek. Şu an benim için en önemli şey bu. Şampiyonluk kemeri ise benim için sadece ikinci planda», dedi Merab Dvalishvili.

24 Ekim: «UFC 333» turnuvasında tarihi triloji

İki güçlü dövüşçü arasındaki rekabet, MMA tarihindeki en sert çekişmelerden biri haline geldi:

Kişisel husumet: Dvalishvili ve Yan arasındaki gerilim sadece sportif rekabetle değil; basın toplantıları, medyaya yansıyan sert açıklamalar ve ulusal-kişisel görüşlerle de bağlantılı;

Belirleyici maç: Pyotr Yan ile Merab Dvalishvili arasındaki üçüncü ve belirleyici dövüş (triloji) 24 Ekim günü gerçekleşecek olan «UFC 333» numaralı turnuvası kapsamında yapılacak.

Bu dövüşte sadece horoz sıklet şampiyonluğunun değil, aynı zamanda uzun yıllara dayanan prensip rekabetinin de nihai sonucunun belirlenmesi bekleniyor.