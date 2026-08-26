Enzo Fernández transferi: Xabi Alonso ve Manchester City çevresindeki durum

·2·Spor
Enzo Fernández transferi: Xabi Alonso ve Manchester City çevresindeki durum

Transfer döneminin son günleri yaklaşırken, Londra kulübü Chelsea'nin orta saha oyuncusu Enzo Fernández hakkındaki durum giderek kızışıyor. The Independent'ın haberine göre, Manchester City teknik direktörü Enzo Maresca, kadrosunu güçlendirmek için bu futbolcuya dev bir teklif hazırlıyor. 120 milyon sterlin değer biçilen Arjantinli orta saha oyuncusu, yaz boyunca transfer piyasasının en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kalsa da, "City" ekibi, Chelsea tarafından belirlenen resmi olmayan sürenin dolmasına rağmen transferi bitirmekte kararlı. Manchester City yönetiminin bu hafta sonuna kadar Stamford Bridge kulübüne resmi teklifini iletmesi bekleniyor. Ancak Chelsea teknik direktörü Xabi Alonso, duruma açıklık getirerek futbolcunun yaklaşan maçlarda forma giyeceğini doğruladı.

Enzo Fernández'in gelecek planları

The Independent'ın haberine göre Xabi Alonso, Enzo Fernández'in Perşembe günü Lig Kupası (Carabao Cup) kapsamında Luton Town'a karşı oynanacak maçta sahada olmasını bekliyor. Futbolcu, daha önce Premier Lig'in ilk haftasında Fulham'a karşı oynanan maçta yedek kulübesinden gelmişti. O maçta taraftarlar ona sıcak bir karşılama gösterdi; oysa sezon öncesi hazırlık maçlarından birinde, Arjantin milli takımının Dünya Kupası'ndaki olayları nedeniyle taraftarların tepkisiyle karşılaşmıştı.

Alonso, futbolcunun profesyonel yaklaşımını överek şunları söyledi: "Evet, onun oynamasını bekliyoruz. Antrenman yapıyor, çok iyi çalışıyor, o iyi bir profesyonel ve kadroda yer alacak." Teknik direktör, Fernández'i takımda tutma isteğiyle ilgili bir soruya yanıt verirken, kulübün en iyi kadroya sahip olmak istediğini ancak durumun gelişimini yakından takip etmeleri gerektiğini vurguladı.

Chelsea için alternatif seçenekler

Eğer Enzo Fernández transfer dönemi kapanmadan takımdan ayrılırsa, Londra kulübü hemen yerine uygun bir aday aramaya başlayacak. Haberlere göre Chelsea, Bournemouth orta sahası Alex Scott'ın transferine geri dönmeyi planlıyor. Bournemouth kulübü şu ana kadar her türlü ilgiyi reddetse de, 80 milyon sterlinin üzerinde, muhtemelen 90 milyon sterline yakın bir teklifin İngiliz kulübünü düşündürebileceği tahmin ediliyor.

Buna rağmen Xabi Alonso, Fernández'in ayrılışının yerine bir oyuncu alınıp alınmayacağına doğrudan bağlı olup olmadığı sorusuna net bir cevap vermedi. Uzman, durumun bağlamının, zamanlamanın ve şartların önemli olduğunu, her şey için katı kurallar olmadığını belirtti. Transfer döneminin son dakikalarına kadar bu konuyla ilgili müzakerelerin daha da kızışması bekleniyor.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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