Son kullanma tarihi geçti mi? Eski şampiyon, Usyk'in mevcut durumunu eleştirdi

·9·Spor
Son kullanma tarihi geçti mi? Eski şampiyon, Usyk'in mevcut durumunu eleştirdi

Profesyonel boksun eski dünya şampiyonu, ünlü İngiliz boksör Billy Joe Saunders ağırsikletin mutlak kralı Oleksandr Usyk ve Büyük Britanyanın en gelecek vaat eden ağırsiklet yıldızı Moses Itauma arasındaki olası bir dövüş hakkında sansasyonel bir açıklama yaptı.

Saunders'a göre 21 yaşındaki Itauma şu anda neredeyse her rakibi yenebilecek kapasitede, ancak Usyk ile yapılacak bir müsabaka zamanında organize edilmediği için artık değerini yitirdi.

«Itauma'yı sadece Usyk durdurabilir, ama...»

Billy Joe Saunders, genç İngiliz boksörün gücünü övgüyle değerlendirerek onu Usyk ile kıyasladı:

«Şu anda divizyondaki herhangi bir boksör Itauma ile ringe çıksa mağlup olabilir; Oleksandr Usyk hariç! Ancak dürüst olmak gerekirse, şu an bu karşılaşmayı izlemek istemezdim.

Eğer bu dövüş iki-üç yıl önce olsaydı bambaşka bir durum olurdu, o zaman gerçekten şiddetli ve heyecan verici bir mücadele yaşanırdı. Ne yazık ki o zaman bu dövüş gerçekleşmedi. Her boksörün bir 'son kullanma tarihi' vardır. Şahsi fikrim, Usyk şu anda sadece büyük paralar için ringde kalmaya çalışıyor»ifadelerini kullandı Saunders.

29 Ağustos: Itauma için kariyerindeki büyük sınav

Moses Itauma, profesyonel bokstaki en önemli adımını atmak üzere:

  • Londra'da büyük şov: 29 Ağustos'ta Londra ringinde 21 yaşındaki Itauma, deneyimli ve yetenekli Hırvat boksör Filip Hrgovic ile dövüşecek;

  • IBF şampiyonluk kemeri: Bu müsabakada ağırsiklet IBF dünya şampiyonluk unvanı ortaya konulacak.

Eğer Itauma, Hrgovic engelini başarıyla aşarsa, ağırsiklet elitleri ve Oleksandr Usyk ile karşılaşma ihtimali şüphesiz daha da güçlenecektir.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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