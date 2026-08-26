Demiryolu İşçileri'nin şovu: Lokomotiv, Bunyodkor ağlarına 4 gol bıraktı!

Özbekistan Süper Ligi19. haftasında oynanan başkent derbisinde çekişmeli ve gol dolu bir mücadeleye tanıklık ettik. Lokomotiv Stadyumu'nda gerçekleşen karşılaşmada ev sahibi "Demiryolu İşçileri", Bunyodkor takımını ağırladı ve rakiplerine karşı 4:1'lik net ve farklı bir galibiyet aldı.

Maçın başından itibaren hücum ağırlıklı ve inisiyatifli bir oyun sergileyen Lokomotiv, ilk yarıda bulduğu üç golle maçın kaderini fiilen belirledi.

6. dakikadan başlayan gol yağmuru

Maçın başlama düdüğüyle birlikte ev sahibi ekip rakip savunmayı şaşkına çevirdi:

Shodiboyev'den hızlı gol: Maçın henüz 6. dakikasında Shodiyor Shodiboyev skoru açarak Lokomotiv'i öne geçirdi (1:0);

Mirzayev ve Yaxshiboyev'in vuruşları: 36. dakikada tecrübeli Sardor Mirzayev farkı ikiye çıkarırken, 43. dakikada takımın ana hücum güçlerinden Jasur Yaxshiboyev üçüncü golü rakip ağlara gönderdi (3:0).

İkinci yarı: Rahmonov'un penaltısı ve Nurulloyev'den son nokta

İkinci yarıda "Kırlangıçlar" durumu düzeltmek için ileriye yüklendi:

Farkın azalması: 61. dakikada Bunyodkor kaptanı Sardor Rahmonov, kullanılan penaltı vuruşunu gole çevirerek farkı azalttı (3:1);

Nurulloyev'den cevap: Ancak konuk ekibin umutları uzun sürmedi. 70. dakikada Suhrob Nurulloyev rakip fileleri havalandırarak maçın skorunu 4:1 olarak belirledi.

Puan durumu ve maç raporu

Bu önemli galibiyetin ardından Lokomotiv puanını 31'e yükselterek Süper Lig tablosunda 5. sıraya yerleşti. Mağlup olan Bunyodkor ise 19 puanla alt sıralarda, yani tehlikeli bölgede kalmaya devam ediyor.

Süper Lig. 19. Hafta

Lokomotiv — Bunyodkor 4:1

Goller: Shodiboyev (6), Mirzayev (36), Yaxshiboyev (43), Nurulloyev (70) — Rahmonov (61, pen.).

Sarı Kart: Fahriddin Muhammadov (27, Bunyodkor).

Takım kadroları: