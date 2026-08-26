İnsanlık rekoru kırıldı: Robot 100 metreyi 9,32 saniyede koşarak Usain Bolt'u geride bıraktı

Pekin'de düzenlenen prestijli 2026 Dünya Robot Konferansı kapsamındaki Olimpiyat formatlı İnsansı Robot Oyunları'nda tarihi bir olay yaşandı. Çin'in ünlü Honor şirketi tarafından geliştirilen «Lightning» adlı insansı robot, 100 metrelik mesafeyi sadece 9,32 saniyede tamamlayarak, gezegenimizin en hızlı insanı kabul edilen Usain Bolt'un 17 yıldır kırılamayan efsanevi dünya rekorunu (9,58 saniye) tarihe gömdü.

Bu yarışma, yapay zeka ve robotik teknolojisinin fiziksel yetenekler konusunda insanlığı geride bırakmaya başladığını pratikte kanıtladı.

«Lightning» ve maraton: İnsanlardan 6 dakika daha hızlı!

100 metrelik mesafe «Lightning» için ilk rekor değil:

Maraton zaferi: Bu android, bu yılın nisan ayında düzenlenen Pekin Yarı Maratonu'nda mesafeyi 50 dakika 26 saniyede tamamlamıştı. Kıyaslamak gerekirse, erkekler arasındaki resmi insan rekoru Yomif Kejelcha tarafından 56 dakika 51 saniye olarak kaydedilmişti;

Mühendislik sırrı: Nisan ayında boyu 169 cm, bacak uzunluğu 95 cm olan robotun bacakları, bilim insanları tarafından insansı oyunlar öncesinde tekrar 10 santimetre uzatıldı ve bu durum hızlanması için belirleyici bir etken oldu.

2,88 metre yükseklik ve diğer rekortmen robotlar

Turnuvanın diğer branşlarında da insanlık tarihindeki dereceler geride bırakıldı:

Yüksek atlamada yeni bir çağ: Pekin'deki X-Humanoid şirketinin robotu ayakta dururken 2,88 metre yükseklikten atladı. Bu, Kübalı Javier Sotomayor'un 1993'ten beri korunan 2,45 metrelik mutlak insan rekorunun oldukça üzerindedir;

Şiddetli rekabet: Elemelere katılan Tiangong Ultra robotu mesafeyi 9,39 saniyede, Shandian ise 9,47 saniyede tamamladı. Kıyaslamak gerekirse, geçen yılki ilk yarışmada kazanan derece 21,50 saniyeydi.

Ana sorun — duruş: Kalın minderler ve sedyeler

Hızlanma konusunda büyük başarılara ulaşılsa da, frenleme ve denge sistemi mühendisler için hâlâ zorlu bir sorun olmaya devam ediyor:

Minderlere çarpma: Bitiş çizgisine büyük bir hızla ulaşan birkaç robot yavaşlayamadı ve durmaları için özel olarak yerleştirilen kalın minderlere çarptı;

Seyirci güvenliği: Tiangong Ultra kulvardan çıkarak tribündeki seyircilerin kaçmasına neden oldu;

Rekortmen «Lightning»in düşüşü: 100 metreyi rekorla tamamlayan Lightning, bitiş çizgisinden sonra sert bir şekilde yere düştü ve teknik ekip tarafından sedyeyle taşındı.

51 branş ve el hassasiyeti testleri

Pekin'deki bu olimpiyatta 1000'den fazla bireysel müsabakayı içeren 51 spor branşı bulunmakta olup, bunlar arasında futbol, masa tenisi, halter ve halat çekme yer alıyor.

Bu yıl programa ilk kez robot ellerinin hassas hareketleri ve dokunma yoluyla algılama yeteneğini test eden sınavlar da eklendi. Bilim insanları, insan elinin çevikliğini metal ve sensörlerde tamamen taklit etmeyi robotik teknolojisinin «son zirvesi» olarak adlandırıyor.