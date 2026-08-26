Navoi'de sansasyon: Qizilqum, Nasaf'ı tek golle mağlup etti

Özbekistan Süper Ligi19. hafta mücadelesinde sürpriz bir sonuç alındı. Kendi sahasında Karşı'nın köklü kulübü Nasaf kulübünü ağırlayan Navoi temsilcisi Qizilqum takımı, kıran kırana geçen mücadelede 1-0'lık skorla önemli bir galibiyet elde etti.

Karşılaşma boyunca her iki taraf da tehlikeli ataklar geliştirse de, ev sahibinin taktik disiplini ve kritik anlardaki isabetli hamleleri üç puanın kaderini belirledi.

43. dakikada gelen gol: Ne’matxonov'dan galibiyet sayısı

Maçın ilk yarısı oldukça tempolu ve dengeli bir mücadeleye sahne oldu:

Devre sonuna doğru gol: 43. dakikada Qizilqum savunmacısı Nodirxon Ne’matxonov rakip ceza sahası içindeki pozisyonu iyi değerlendirerek Abduvohid Ne’matov'un koruduğu kaleyi havalandırdı (1-0);

Nasaf'ın baskısı ve direnç: İkinci yarıda 'Ejderhalar' bir dizi oyuncu değişikliğine giderek (Berdiyev'in öğrencileri beraberlik için yüklendi) tüm hatlarıyla ileri çıktı. Ancak Farhod Rahmatov yönetimindeki Qizilqum savunması, rakibine gol izni vermedi.

4 sarı kart ve sert ikili mücadeleler

Oyun oldukça çekişmeli ve gergin bir atmosferde geçti. Hakemin gösterdiği sarı kartlar da bunu net bir şekilde ortaya koydu:

Ev sahibinden Nodirxon Ne’matxonov ve Jamshid Saidov sarı kart görürken, konuk ekipte Zafarmurod Abdurahmatov ve Abbos G‘ulomov cezalandırıldı.

Puan durumu ve resmi protokol

Bu galibiyetin ardından Qizilqum puanını 23'e yükselterek Süper Lig tablosunda 11. sıraya yerleşti. Önemli puanlar kaybeden Nasaf ise 25 puanla 9. sırada kaldı.

Süper Lig. 19. Hafta

Qizilqum — Nasaf 1:0

Gol: Nodirxon Ne’matxonov (43).

Sarı Kartlar: Zafarmurod Abdurahmatov (42), Nodirxon Ne’matxonov (50), Abbos G‘ulomov (55), Jamshid Saidov (73).

Takım kadroları: