SpaceX, okyanusta yüzen Starship aracını özel bir gemiye başarıyla yükledi

Ixbt.com'un haberine göre SpaceX, test uçuşu sırasında beklenmedik bir şekilde suya iniş yapan ve yaklaşık bir ay boyunca okyanusta yüzen Starship S40 prototipini kurtarma operasyonunun başarıyla tamamlandığını duyurdu. Bu başarılı kurtarma süreci, gelecekteki uzay aracı modellerinin geliştirilmesi için büyük önem taşıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Uzay aracının halihazırda özel bir yarı batık gemiye yüklendiği ve uzun bir deniz yolculuğunun ardından Teksas'taki Starbase üssüne ulaştırılacağı bildirildi. Şirketin X sosyal medya hesabında belirtildiği üzere, zorlu koşullara rağmen uzmanlar kendilerine verilen görevleri başarıyla yerine getirdi.

Okyanusun ortasında benzersiz bir inceleme

Kurtarma operasyonunun en dikkat çekici yönlerinden biri, Christmas Adası yakınlarındaki sularda gerçekleştirildi. Uzay aracı suda yüzerken SpaceX mühendisleri yanına giderek birkaç gün boyunca doğrudan su üzerinde incelemeler yaptı.

Uzmanlar sadece aracın gövdesini incelemekle kalmadı, aynı zamanda en kritik parçalarından biri olan ısı kalkanından özel numuneler topladı. Bu, aracın atmosfere girerken ne tür yüklere maruz kaldığını tam olarak değerlendirmelerini sağladı.

Şirket temsilcileri, elde edilen bu benzersiz veri hacminin, gelecekte Starship araçlarının daha hızlı ve güvenli bir şekilde geliştirilmesi ve tasarlanması sürecine büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Uzmanların açık havada, doğrudan okyanusun ortasındaki Starship üzerinde yürüttüğü çalışmalar, kozmonotik tarihindeki ilginç olaylardan biri haline geldi ve mühendislere araç yapısını pratikte test etme imkanı sağladı.