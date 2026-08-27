Samsung yeni Odyssey monitörlerini tanıttı

·2·Teknoloji
Samsung yeni Odyssey monitörlerini tanıttı

Güney Koreli Samsung şirketi, yeni nesil Odyssey oyun monitörü serisini kamuoyuna tanıttı. Ixbt.com'un haberine göre, yeni cihazlar arasında rekor seviyede yenileme hızına sahip gelişmiş modeller ve geniş formatlı çözümler yer alıyor; bu ürünler e-spor dünyasının ve profesyonel kullanıcıların dikkatini çekmeyi hedefliyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni tanıtılan cihazlar arasında Odyssey G6 G60H modeli, teknik özellikleriyle öne çıkıyor. 27 inçlik IPS panele sahip bu cihaz, ilk tanıtımlarda duyurulan verileri güncelleyerek HD görüntü kalitesinde tam 1100 Hz yenileme hızı sunabiliyor. Dikkat çekici bir şekilde, monitörün özel yetenekleri sayesinde yüksek çözünürlüklü 1440p formatında bile 600 Hz hıza ulaşmak mümkün.

Geniş ekran ve yüksek teknolojili QD-OLED modeller

Serideki bir diğer dikkat çekici cihaz, QD-OLED Penta Tandem teknolojisine sahip 32:9 oranlı devasa bir panelle donatılmış Odyssey OLED G9'dur. Monitör, 5120x1440 piksellik doğal çözünürlüğünde 360 Hz hızında çalışıyor. Ancak çözünürlüğü 2560x720 piksele düşürerek yenileme hızını 720 Hz'e çıkarma imkanı da bulunuyor.

Buna rağmen, bu modda piksel yoğunluğunun inç başına sadece 54 adet olduğunu ve piyasa ortalamasının yarısına düştüğünü göz önünde bulundurmak gerekir. Aynı zamanda, 32 inçlik QD-OLED panele sahip Odyssey OLED G8 modeli de üç farklı çalışma modunu destekliyor. Kullanıcılar 4K, 2K ve Full HD çözünürlüklerinde sırasıyla 360, 520 veya 680 Hz yenileme hızları arasında seçim yapabilecekler.

Klasik oranda devasa ve kavisli ekran

Üretici, yeni seride Odyssey OLED G7 modeline özel bir önem vermiş. Bu cihaz, modern trendlerden biraz farklı olarak, klasik 16:9 oranındaki devasa 42 inçlik paneliyle dikkat çekiyor. Önemlisi, bu kadar büyük bir ekran 1000R kavis yarıçapına sahip olup oyun sırasında derin bir odaklanma etkisi sağlıyor.

Bu modeldeki yenileme hızı 165 Hz olarak belirlenmiş olup, aşırı yüksek hızdan ziyade görüntü kalitesini, boyutu ve kavisli ekran konforunu ön planda tutan oyuncular için tasarlanmıştır. Samsung'un sunduğu bu kapsamlı serinin, gelecekte oyun monitörü pazarındaki rekabeti daha da kızıştırması bekleniyor.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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