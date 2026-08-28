NASA uzay teleskobu 4 milyar dolarlık bütçe sorununun ardından fırlatılmaya hazırlanıyor

·0·Teknoloji
NASA uzay teleskobu 4 milyar dolarlık bütçe sorununun ardından fırlatılmaya hazırlanıyor

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) 4 milyar dolar değerindeki Nancy Grace Roman uzay teleskobu, tüm mali ve organizasyonel testleri başarıyla geçerek fırlatma aşamasına ulaştı. IXBT.com tarafından yayınlanan bilgilere göre, yaklaşık yirmi yıldır hazırlanan bu devasa bilimsel proje, bir yıl önce kapatılma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı ancak ekibin kararlılığı sayesinde görev kurtarıldı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Geçtiğimiz yıl ABD yönetimi tarafından önerilen kapsamlı bütçe kesintileri sonucunda projenin kaderinin belirsizleştiği ortaya çıktı. 2026 mali yılında fonun iki katından fazla azaltılarak 156,6 milyon dolara düşürülmesi planlanmasına rağmen uzmanlar çalışmalarına devam etti. O dönemde cihaz zaten yüzde 95 oranında tamamlanmıştı.

Mali zorluklar ve uzaya giden yol

Kesintiler ortamında ekip, personel eksikliği ve sınırlı kaynaklarla çalışmak zorunda kaldı. Buna rağmen mühendisler ve bilim insanları teleskobu hazırlama çalışmalarını durdurmadı. Sonuç olarak bugün tüm engeller aşıldı ve cihaz nihai varış noktasına gitmeye hazır hale geldi.

Planlara göre, Nancy Grace Roman teleskobunun uzun zamandır beklenen fırlatılışı bu yılın 30 Ağustos tarihine ayarlandı. Bu önemli görevi yerine getirmek için SpaceX şirketinin Falcon Heavy ağır yük taşıyıcı roketi seçildi. Roket yardımıyla uzaya taşınacak olan cihaz, Dünya ile ilgili bir dizi bilimsel sorunun çözümüne hizmet edecek.

Benzersiz yetenekler ve gelecekteki araştırmalar

Uzaya başarıyla ulaştıktan sonra uzay aracı, Dünya'mızdan yaklaşık 1,5 milyon kilometre uzaklıkta bulunan L2 Lagrange noktasına yönlendirilecek. Bu nokta, çeşitli astronomik gözlemleri gerçekleştirmek için en uygun bölgelerden biri olarak kabul edilir ve bilimsel açıdan büyük önem taşır.

Uzmanlar, 4 milyar dolar değerindeki bu teleskobun karanlık madde ve karanlık enerjiyi inceleme, yeni ötegezegenler arama ve evrenin sırlarını gözlemlemede köklü bir değişim yaratmasının beklendiğini belirtiyor. En önemli avantajlarından biri, cihazın görüş alanının ünlü James Webb teleskobundan yaklaşık 50 kat daha geniş olmasıdır.

Kapsamlı gözlem yeteneği, bilim insanlarının evrenin en büyük ve detaylı görüntülerini elde etmelerini sağlayacak. Yakın zamana kadar kapatılma tehlikesiyle karşı karşıya olan bu proje, artık insanlığın evren hakkındaki algısını kökten değiştirebilecek gerçek bir olguya dönüştü.

NASAUzayFalcon HeavyAstronomiBilimsel Projeler
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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