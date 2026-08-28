Starlink ve Liberty Kosta Rika'da doğrudan uydu bağlantısını başlattı

Uzay teknolojileri alanındaki gelişmeler, sıradan kullanıcılar için iletişim olanaklarını yepyeni bir seviyeye taşıyor. ixbt.com'un haberine göre, Starlink şirketi, Liberty operatörü ile iş birliği yaparak Kosta Rika'da standart akıllı telefonların doğrudan uyduya bağlanmasını sağlayan Starlink Mobile hizmetini başarıyla başlattı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu yeni hizmet, geleneksel yer istasyonlarının bulunmadığı uzak ve ulaşılması zor bölgelerdeki kullanıcılar için tasarlanmıştır. Bu sayede kullanıcılar, hücresel kapsama alanı olmasa bile cihazları üzerinden iletişim kurma imkanına sahip olacaklar.

Olanaklar ve kapsama alanı

Yeni teknoloji, geleneksel hücresel ağların çalışmadığı koşullarda bile kritik görevlerin yerine getirilmesine yardımcı oluyor. Özellikle hizmet, kullanıcılara kısa SMS ve sesli mesaj gönderme, konum paylaşma, haritaları kullanma ve bazı temel uygulamalara erişim imkanı tanıyor.

Uzmanlar, bu teknolojinin özellikle dağlık bölgelerde, yoğun tropikal ormanlarda ve kıyı şeritlerinde oldukça talep göreceğini belirtiyor. Böylece Kosta Rika, geleneksel altyapının ulaşamadığı bölgelerde mobil iletişim olanaklarının genişletildiği ülkelerden biri haline geldi.

Küresel ölçekte genişleme

Bu adım, Starlink'in Latin Amerika'daki konumunu güçlendirmeye yönelik kapsamlı stratejisinin bir parçasıdır. Daha önce benzer bir Starlink Direct-to-Cell uydu hizmetinin Şili'de başlatıldığı bildirilmişti; ayrıca benzer bir proje İtalya'da da uygulanmıştı.

Şu anda Liberty operatörü ile Kosta Rika'da yürütülen bu proje, Direct to Cell teknolojisinin Latin Amerika bölgesinde istikrarlı bir şekilde genişlediğini gösteriyor. Starlink, bölgedeki varlığını aktif bir şekilde artırarak halka ek kolaylıklar sunmaya devam ediyor.