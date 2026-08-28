Arjantin milli takımı oyuncularının ceza süreleri kısaltıldı

Arjantin Futbol Federasyonu (AFA), FIFA ile yaptığı görüşmeler sonucunda Leandro Paredes ve Nahuel Molina'ya verilen ağır disiplin cezalarının hafifletilmesini sağladı. Goal.com'un haberine göre, bu oyuncular artık ceza sürelerini sadece resmi müsabakalarda değil, hazırlık maçlarında da tamamlayabilecekler. Bu gelişmeyi Goal.com aktarıyor.

Bu olaylar, 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya'ya karşı alınan 1-0'lık mağlubiyetin ardından yaşandı. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte sahada büyük bir arbede yaşanmış ve maç olaylı bir şekilde sona ermişti. Sonuç olarak, FIFA, Arjantin milli takımının birçok temsilcisine ağır yaptırımlar uygulamıştı.

Cezaların detayları ve AFA'nın girişimleri

Özellikle tecrübeli orta saha oyuncusu Leandro Paredes, rakip oyuncu Eric Garcia'nın boğazına sarıldığı ve Gavi'ye vurarak yere düşürdüğü gerekçesiyle 10 maç men ve 65 bin sterlin para cezasına çarptırılmıştı. Savunma oyuncusu Nahuel Molina ise İspanya kaptanı Rodri ile yaşadığı tartışma sırasında göğsüne vurduğu için yedi maçtan men edilmişti.

Durumun ciddiyetini anlayan AFA yönetimi, derhal FIFA'ya başvurarak diskalifiye sürelerinin uygulanma biçiminin değiştirilmesini talep etti. Federasyonun açıklamasında, FIFA Disiplin Komitesi'nin bu talebi mevcut kurallar çerçevesinde onayladığı ve oyuncuların cezalarını A sınıfı hazırlık maçlarında da çekebilecekleri belirtildi.

Gelecek planları ve geçmiş tartışmalar

Buna rağmen Arjantin Futbol Federasyonu, oyuncularının haklarını savunmaya devam ediyor. AFA, kararın gerekçeli metnini aldıktan sonra FIFA Temyiz Kurulu'na itiraz etmeyi planlıyor. Eğer bu sonuç vermezse, konunun Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) taşınabileceği ifade ediliyor.

Belirtmek gerekir ki, bu durum Arjantin'in turnuvadaki tek disiplin sorunu değildi. İngiltere ile oynanan yarı final maçının ardından Lionel Messi, Cristian Romero, Giovani Lo Celso ve Lisandro Martinez gibi oyuncuların, Falkland Adaları'nın Arjantin'e ait olduğunu belirten tartışmalı bir pankartla kutlama yapmaları da geniş yankı uyandırmıştı.