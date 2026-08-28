Pierre Sage, Rayan Cherki'yi dahi olarak nitelendirdi

İngiltere Premier Lig'deki bir sonraki maç öncesinde Crystal Palace teknik direktörü Pierre Sage, Manchester City orta sahası Rayan Cherki hakkında övgü dolu sözler sarf ederek onu gerçek bir dahi olarak tanımladı. Goal.com'un haberine göre, Fransız teknik adam eski öğrencisine karşı oynayacakları maç öncesinde onun muazzam potansiyeline ve yeteneklerine dikkat çekti. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Bilindiği üzere Pierre Sage, daha önce Lyon kulübünde Rayan Cherki ile birlikte çalışmış ve onun yeteneğini yakından takip etmişti. Futbolcu, 2025 yılında 35,4 milyon sterlin karşılığında Etihad Stadyumu'nun yolunu tutmuştu. Manchester City formasıyla ilk sezonunda 10 gol ve 15 asistle oynayarak takımın kilit isimlerinden biri haline geldi.

Yeni sezonun başlangıcında da Cherki, harika bir form grafiği yakaladığını gösterdi. Bournemouth karşısında oyuna sonradan dahil olan Fransız futbolcu, yaptığı iki kritik asistle takımına 2-1'lik geri dönüş galibiyetini getirdi. Bu durum, rakip savunma için oluşturduğu tehdidi bir kez daha gözler önüne serdi.

Eski hocasının itirafı

Maç öncesi basın toplantısında konuşan Pierre Sage, geçmişi hatırlatarak Cherki'nin kariyerinin başında birçok kişinin onun başarılı olacağından şüphe duyduğunu belirtti. Ancak teknik direktör, futbolcunun yeteneğine her zaman inandığını ve ona doğru ortamda yeteneklerini sergileyebileceğini söylediğini anımsattı.

«Birçok kişi kariyerinde başarılı olamayacağını düşünüyordu ama benim fikrim farklıydı» dedi Sage. Teknik adam, Rayan'ın sahada hücum hattını çok iyi anladığını ve bu konuda ona talimat vermeye neredeyse gerek kalmadığını, çünkü futbolcunun oyunu bir antrenörden bile daha iyi hissettiğini ekledi.

Maç öncesi taktiksel görevler

Selhurst Park Stadyumu'nda oynanacak maç öncesinde Crystal Palace hocasına göre, Rayan Cherki'yi durdurmanın tek yolu ona top gelmesini engellemektir. Çünkü topu ayağına aldığında, rakibin aklına bile gelmeyecek hareketleri yapma kapasitesine sahip. Teknik direktör, onun seviyesini tarif ederken şakayla karışık bir şekilde «Belki de o bir Tanrı'dır?» diyerek hayranlığını gizleyemedi.

Hatırlatmak gerekirse, Crystal Palace takımı sezonun ilk haftasında Everton'a 2-0 mağlup olmuştu. Şimdi kendi taraftarı önünde Manchester City gibi bir devi ağırlamak, Londra ekibinin savunmacıları için ciddi bir sınav olacak. Milli ara öncesinde olumlu bir sonuç almak, Crystal Palace'ın puan tablosundaki yerini iyileştirmesi açısından büyük önem taşıyor.