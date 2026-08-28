Cole Palmer, Xabi Alonso yönetiminde özgürlüğüne kavuştuğunu söyledi

Chelsea orta sahası Cole Palmer, yeni teknik direktör Xabi Alonso yönetiminde gerçek potansiyelini ortaya koymaya başladığını açıkladı. İngiliz milli oyuncu, bu sezonki taktiksel özgürlüğün önceki yıllardaki kısıtlamalardan keskin bir şekilde farklı olduğunu belirterek eski teknik direktörlerinin çalışma tarzlarına gönderme yaptı. Bu haberi Goal.com aktarıyor. Sky Sports'un haberine göre, Pazartesi günü oynanan Fulham karşılaşmasında Chelsea 3-2 galip geldi ve 24 yaşındaki futbolcu maçın adamı seçildi. Cole Palmer, maç boyunca sadece muhteşem bir gol atmakla kalmadı, aynı zamanda birçok önemli istatistikte de liderliği elinde tuttu.

Sahadaki özgürlük ve taktiksel değişimler

Karşılaşma boyunca Palmer beş şut çekti, beş başarılı dripling yaptı, on ikili mücadele kazandı ve rakip ceza sahasında dokuz kez topla buluştu. Joao Pedro'nun başlattığı atağı golle sonuçlandıran orta saha oyuncusu, Xabi Alonso'nun kendisine sahada özgürce hareket etme imkanı tanıdığını ifade etti.

Palmer'ın ifadelerine göre, İspanyol teknik adam ondan katı taktiksel çizgilerin ve kalıpların dışına çıkmasını, saha içinde özgürce hareket etmesini, topu almasını ve yaratıcılığını sergilemesini istiyor. Futbolcu, eski teknik direktörleri Enzo Mareska, Liam Rosenior ve Callum McFarlane döneminde bu tür hareketlerin riskli bölge olarak değerlendirilip yasaklandığını hatırlattı.

Geçen sezon yaşanan zorluklar

Xabi Alonso yönetimindeki bu olumlu değişimler, futbolcu için zor geçen bir sezonun ardından atılmış önemli bir adım oldu. Kasık sakatlığı nedeniyle 11 maç kaçıran 24 yaşındaki oyuncunun Premier Lig'deki gol sayısı 10'a düşmüştü. Oysa önceki sezonlardaki performansı 22 ve 15 gol seviyesindeydi.

Cole Palmer şu anda eski parlak formuna kavuştuğunu ve Xabi Alonso'nun güveninin kendisine kanat verdiğini gizlemedi. Takımın önündeki kritik maçlarda İngiliz yıldızın bu denli özgür ve ilham verici oynamasının Chelsea için büyük bir avantaj sağlaması bekleniyor.

Hozirgi kunda Koul Palmer oʻzining avvalgi yorqin formasini tiklab borayotganini va Xabi Alonsoning ishonchi unga qanot berganini yashirmadi. Jamoaning oldindagi muhim oʻyinlarida inglizistonlik yulduzning bu darajada erkin va ilhomlanib oʻynashi Chelsi uchun katta ustunlik taqdim etishi kutilmoqda.