SpaceX küçük tekneler için yeni Starlink tarifesini kullanıma sundu

Elon Musk'a ait SpaceX şirketi, denizciler ve özel tekne sahipleri için tasarlanmış yeni bir Starlink uydu interneti tarifesini tanıttı. ixbt.com'un haberine göre, Personal Maritime olarak adlandırılan bu hizmet, küçük tekne sahiplerine açık sularda bile kesintisiz iletişim ve sınırsız internet imkanı sunuyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni tarifenin aylık abonelik ücreti 185 ABD doları olarak belirlendi. Bu paketin en önemli avantajlarından biri, kullanıcıların başka ülkelerin kıyıları yakınında, her 30 günde bir kayıtlı oldukları ülkeye dönme zorunluluğu olmaksızın uzun süre internet kullanabilmeleridir.

Tarife şartları ve kısıtlamalar

Ancak SpaceX, bu imtiyozlu tarifeyi kullanmak için katı kurallar belirledi. Personal Maritime, yalnızca 40 feet'ten (yaklaşık 12,2 metre) kısa olan özel tekneler veya yatlar için tasarlanmıştır. Ticari amaçlı balıkçı tekneleri, feribotlar ve büyük yatların bu programa dahil edilmediği belirtiliyor.

Tarife şartlarına göre, kıyıdan 12 deniz mili (yaklaşık 22 kilometre) mesafeye kadar olan bölgede internet trafiği tamamen sınırsızdır ve hız düşürülmez. Şu aşamada hizmet sadece özel davetiyelerle kullanılabilmekte olup, daha önce denizde Starlink hizmetini kullanmış olan kullanıcılara sunulmaktadır.

Finansal yönler ve gelecekteki maliyetler

Bağlantı sürecinde deniz aracının adı, bayrağı, uzunluğu ve kayıtlı olduğunu kanıtlayan belgeler talep edilmektedir. Şirkete göre bu önlemler, imtiyozlu tarifenin ticari amaçlarla kullanılmasını önlemeyi amaçlıyor.

Denizciler için mevcut olan Global Priority tarifesinin aylık 650 dolar olduğu göz önüne alındığında, 185 dolarlık yeni seçenek oldukça ekonomik görünüyor. Yine de bu tasarruf sadece kıyıya yakın bölgelerde geçerliliğini koruyor.

Tekne 12 millik bölgenin dışına çıkarsa, kullanıcı Ocean Mode modunu açmak zorundadır ve bu durumda trafik ayrıca ücretlendirilir. İlginç bir şekilde SpaceX, açık okyanustaki ek trafik fiyatını üç katına çıkararak her GB başına 6 dolar olarak belirledi.