Samsung, Galaxy S24 Ultra için One UI 9 üzerinde çalışıyor

Samsung, önceki amiral gemisi cihazları için yazılım güncelleme sürecini sürdürüyor. ixbt.com'un haberine göre, popüler Galaxy S24 Ultra akıllı telefonu için One UI 9 arayüzünün ilk test sürümü tespit edildi ve bu durum kullanıcılar arasında büyük ilgi uyandırdı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Edinilen bilgilere göre, S928BXXU6ZZHK numaralı yeni test yazılımı doğrudan Galaxy S24 Ultra modeli için tasarlandı. Bu adım, Güney Koreli üreticinin cihazlarını modern teknolojiler ve güncel işletim sistemleriyle zamanında destekleme stratejisini gözler önüne seriyor.

Yeni One UI 9 özellikleri ve Android 17 temeli

Uzmanlar, gelecek olan One UI 9 arayüzünün Android 17 işletim sistemini temel alacağını belirtiyor. Bunun, akıllı telefonun yeteneklerini daha da genişleterek sistem kararlılığı ve güvenliğini sağlama konusunda önemli bir adım olması bekleniyor.

Yeni yazılım, kullanıcılara yapay zeka alanında gelişmiş özellikler sunacak. Özellikle yazılım içeriğinde Now Nudge özelliği, geliştirilmiş Galaxy AI yetenekleri ve kişisel verileri korumaya yönelik güçlendirilmiş araçların yer alacağı belirtiliyor.

Test süreci ve diğer modeller

Daha önce yayılan haberlere göre, Galaxy S24 ve daha yeni Galaxy S25 serisi cihazların, diğer gelişmiş modellerle birlikte One UI 9 beta test programına dahil edilmesi planlanıyordu. Şimdi ise bu sürecin fiilen başladığı görülüyor.

Ayrıca, üreticinin dahili sunucularında önceki nesil amiral gemisi olan Galaxy S23 modeli için de S918BXXUAZZHI/S918BOXMAZZHI/S918BXXUAGZHI numaralı yazılımların tespit edildiği öğrenildi. Bu, Samsung'un eski amiral gemilerini de göz ardı etmediğini doğruluyor.

Şirket henüz yeni yazılımın resmi tanıtımı ve genel test aşaması için kesin tarihler açıklamadı. Ancak test sürümlerinin ortaya çıkması, bu sürecin çok uzak olmadığını gösteriyor.