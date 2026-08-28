Akıllı telefon bellek fiyatları keskin artarak işlemcileri geride bıraktı

Küresel teknoloji pazarında mobil cihazların üretim maliyetlerini etkileyen faktörler ciddi şekilde değişiyor. ixbt.com'un tanınmış içeriden öğrenen Digital Chat Station'dan edindiği bilgilere göre, akıllı telefonlar için bellek bileşenleri bir yıl içinde benzeri görülmemiş bir şekilde pahalandı ve artık fiyatları en gelişmiş mobil işlemcileri bile geride bıraktı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Uzmanlar, bu durumun mobil endüstrisinde ilk kez gözlemlendiğini ve cihaz üretim sürecindeki maliyet dengesini tamamen değiştirdiğini belirtiyor. Eskiden ana mali yükü amiral gemisi seviyesindeki çipler oluştururken, günümüzde bu yerini RAM ve dahili depolama modülleri aldı.

Bellek fiyatı ne kadar arttı?

Analitik verilere göre, bu yıl 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolamaya sahip bir setin fiyatı keskin bir şekilde artarak yaklaşık 2200 yuana ulaştı. Karşılaştırma yapmak gerekirse, geçen yılın aynı döneminde benzer bir bellek seti sadece 500 yuan civarında değerlendiriliyordu. Böylece, sadece bellek fiyatı bir yıl içinde tam 1700 yuan artmış oldu.

Bununla birlikte, yeni nesil amiral gemisi SoC (System on Chip) birimlerinin de belirli bir oranda pahalandığı görülüyor. Eskiden en güçlü mobil işlemciler 1500 yuan civarındayken, günümüzde fiyatları 2000 yuana ulaştı. Yani işlemci fiyatları sadece 500 yuan arttı.

Endüstrideki köklü değişimin sonuçları

Sonuç olarak, bellek bileşenleri ve işlemciler maliyet yapısındaki yerlerini değiştirdi. İçeriden öğrenen kaynağın belirttiği gibi, bellek ilk kez mobil cihazlardaki ana bileşenler arasında en büyük maliyet kalemi haline geldi. Bu durum akıllı telefon üreticilerini zor bir seçimle karşı karşıya bırakıyor.

Gelecekte piyasaya sürülecek yeni akıllı telefonların fiyatlarının bu faktörden ciddi şekilde etkileneceği kesin. Üreticiler iki yol arasında kalıyor: Ya ana bellek kapasitelerini azaltarak maliyeti sabit tutmak ya da ek maliyetleri doğrudan son kullanıcıya yansıtmak; bu da telefonların fiyatlarının artmasına yol açacaktır.