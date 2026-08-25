Yaşlı kadın yapay zeka tavsiyesiyle 18 kiloluk karpuz yetiştirdi

Rusya'nın Yaroslavl bölgesinde yaşlı bir kadın, yapay zeka tavsiyelerinden yararlanarak serada 18 kilogram ağırlığında dev bir karpuz yetiştirdi. Hasadın büyüklüğü, bu deneye olan ilgiyi daha da artırdı.

Kadın, serada karpuz yetiştirme sürecinde yapay zekadan danışmanlık aldı. Bitkinin bakımı, beslenmesi ve yetiştirme koşulları hakkında tavsiyeler istedi.

Sonuç olarak, sıradan karpuzlardan çok daha büyük bir ürün elde edildi.

Yetiştirilen karpuzun ağırlığı 18 kilogramı buldu. Bu rakam, özellikle Rusya'nın nispeten serin iklime sahip bölgelerinden biri olan Yaroslavl'da dikkat çekici bir sonuç oldu.

En ilginç yanı ise bahçıvanın bitki bakımında yapay zeka tavsiyelerini kullanarak beklenenden çok daha büyük bir hasat elde etmiş olması.