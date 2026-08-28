Huawei Watch GT 7 Pro akıllı saatleri Çin'de satışa sunuldu

·3·Teknoloji
Huawei Watch GT 7 Pro akıllı saatleri Çin'de satışa sunuldu

Ixbt.com'un haberine göre Huawei, yeni amiral gemisi cihazı Huawei Watch GT 7 Pro akıllı saatlerinin Çin pazarındaki satışına resmen başladı. Yüksek teknolojiyi ve dayanıklılığı bir araya getiren bu cihaz, gelişmiş özellikleri ve uzun süreli otonomisi ile dikkat çekiyor; bu da modern kullanıcıların günlük yaşamında büyük önem taşıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni cihaz kullanıcılara Pine Green, Wild Yellow ve Carbon Black olmak üzere üç çekici renk seçeneğiyle sunuluyor. Çin'deki resmi satış fiyatı 2688 yuan olarak belirlense de, mevcut devlet teşvikiyle 2285 yuana satın alınabiliyor.

Dayanıklı tasarım ve parlak ekran

Huawei Watch GT 7 Pro modeli, yüksek kaliteli malzemelerden üretilmesiyle öne çıkıyor. Kasası, havacılık sınıfı titanyum alaşımı ve nano-mikrokristal seramik kullanılarak yapılmıştır. Ekran ise zorlu koşullara dayanıklı safir cam ile korunmaktadır.

Cihaz, 1,47 inç diyagonal yüksek kaliteli bir ekranla donatılmıştır. Ekranın tepe parlaklığı 3000 nit seviyesindedir. Bu, açık havada, doğrudan güneş ışığı altında bile verilerin hiçbir zorluk yaşamadan okunabilmesini sağlar.

Etkileyici otonomi ve spor modları

Sunulan bilgilere göre, yeni akıllı saatlerin en temel özelliklerinden biri rekor düzeydeki otonomisidir. Hafif kullanım modunda cihaz, şarj edilmeden 21 güne kadar çalışabilmektedir. Normal kullanım modunda ise bu süre 12 gündür. Ayrıca, GPS aktifken dağlık veya zorlu koşullarda koşu modunda pil 51 saate kadar hizmet vermektedir.

Aktif yaşam tarzını sevenler için cihaz, üç yeni özel spor moduyla zenginleştirilmiştir. Bu, farklı alanlardaki antrenmanların daha verimli bir şekilde takip edilmesini sağlar.

Kapsamlı sağlık takibi

Huawei Watch GT 7 Pro, gelişmiş tıbbi ve biyolojik sensörler paketiyle donatılmıştır. Saatte kalp atış hızı (ChSS) ve kandaki oksijen doygunluğu (SpO2) sensörlerinin yanı sıra elektrokardiyogram (EKG) kayıt sistemi de bulunmaktadır.

Sistem, vücut durumunu kapsamlı bir şekilde analiz ederek kullanıcının uyku kalitesini, kalp atış hızı değişkenliğini, ruh halini ve yakılan kalorileri hesaba katar. Elde edilen veriler doğrultusunda genel toparlanma durumu değerlendirilir.

Uzmanlar, Huawei Watch GT 7 Pro modelinin Çin pazarında başarılı bir çıkış yaptığını ve önümüzdeki hafta uluslararası pazara sunulmasının beklendiğini belirtiyor.

HuaweiWatch GT 7 ProAkıllı SaatTeknolojiGadget
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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