Ronaldo ve Georgina'nın gizli evlilik sözleşmesinin detayları ortaya çıktı

Portekiz milli takımı ve Al-Nassr kulübünün yıldızı Cristiano Ronaldo ve yakın zamanda ilişkilerini resmileştiren eşi Georgina Rodríguez arasında yapılan evlilik sözleşmesinin bazı maddeleri kamuoyuna açıklandı. İspanya'nın prestijli Marca gazetesinin haberine göre, olası bir boşanma durumunda Georgina'ya ömür boyu mali destek ve değerli gayrimenkuller garanti ediliyor.

Evlilik sözleşmesinin temel şartları ve garantileri

Anlaşmaya göre, çiftin resmen boşanması durumunda, Cristiano Ronaldo Georgina Rodríguez'in hesabına ömrünün sonuna kadar her ay 100 bin Euro ödeyecek. Ayrıca Georgina, Madrid'in en lüks ve prestijli yerleşim bölgesi La Finca'da bulunan ve piyasa değeri milyonlarca Euro olarak tahmin edilen görkemli bir malikanenin tam mülkiyet hakkını kazanacak.

Ronaldo ve Georgina evlilik sözleşmesi detayları

Kategori / Madde Sözleşmede belirlenen şartlar Çift Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodríguez Aylık ömür boyu destek 100.000 Euro (her ay) Verilecek gayrimenkul Madrid'deki La Finca kompleksinde bulunan çok milyonluk malikane Statü Georgina sadece bir ödeme alıcısı değil, aynı zamanda aileye büyük katkı sağlayan eşit bir ortak olarak kabul edilmiştir Temel amaç Çocukların refahını garanti altına almak ve karmaşık hukuki anlaşmazlıkları önlemek

Amaç — çocukların psikolojisi ve aile huzuru

Kaynaklar, bu kadar katı ve önceden kararlaştırılmış bir sözleşmenin temel amacının, boşanma durumunda çocukların geleceğini, maddi refahını ve ruh sağlığını tam olarak korumak olduğunu belirtiyor. Çift, gelecekte özel hayatın gizliliğini ihlal edebilecek sansasyonel mahkeme süreçlerinden ve karmaşık hukuki ihtilaflardan kaçınmak istiyor.

Ayrıca belgede Georgina Rodríguez'in sadece ödeme alan bir kişi değil, ailenin sağlamlığına ve çocukların yetiştirilmesine eşsiz katkılarda bulunan tam bir ortak olduğu belirtiliyor.

Sizce ünlü yıldızların evlenmeden önce bu tür katı evlilik sözleşmeleri imzalaması, çocukların geleceği ve ilişkilerin istikrarı için doğru bir karar mı?

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