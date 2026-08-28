Ölümün eşiğindeki adam alışkanlıklarını değiştirerek hayatını kurtardı

·5·Dünya
Ölümün eşiğindeki adam alışkanlıklarını değiştirerek hayatını kurtardı

Alkol ve sağlıksız yiyecek bağımlılığı nedeniyle sağlığı ciddi şekilde bozulan 58 yaşındaki Martin Davis, doktorların uyarısının ardından hayatını kökten değiştirmeye karar verdi. Ona, alışkanlıklarını değiştirmezse birkaç ay içinde ölebileceği, aksi takdirde ömrünü 10 yıl daha uzatabileceği söylendi.

Martin eskiden güne pastırmalı baget ve büyük bir kapuçino ile başlar, içeceğine dört kaşık şeker atar, ardından bir sandviç ve beş çikolatalı bisküvi daha yerdi. Öğle yemeğinde McDonald's'tan Big Mac burgeri, akşam yemeğinde ise dondurulmuş yarı hazır gıdalarla hazırlanan yemekleri tercih ederdi. Buna ek olarak her gün en az bir şişe votka içiyordu. Sonuç olarak ağırlığı 174,64 kg'a ulaştı.

Kasım 2020'de durumu daha da ağırlaştı. Göğüs ağrısı, nefes darlığı ve tansiyonun aniden yükselmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Martin, o dönemde alkolü ciddi bir sorun olarak görmediğini, ancak daha sonra "fonksiyonel alkolik" olduğunu anladığını belirtti.

Bundan sonra alkolü tamamen bıraktı. Ayrıca tatlılardan, çikolatalardan ve hazır yiyeceklerden vazgeçerek beslenme düzenini değiştirdi. Artık ağırlıklı olarak kuruyemiş, deniz ürünleri ve sebzeler tüketiyor, bazen de köri veya chili hazırlıyor.

Ancak Martin'in sağlık sorunları tamamen ortadan kalkmadı. Kendisine obstrüktif uyku apnesi, karaciğer hasarı, böbrek fonksiyon bozukluğu, artrit ve bir dizi kalp hastalığı teşhisi konuldu.

Mezuniyet kıyafetli bir kız ve bir erkek, Derby Üniversitesi pankartının önünde duruyor.

Daha sonra kişisel antrenör Clive Fearon ile çalışmaya başladı. Martin bireysel boks antrenmanları yaptı, evinde bir spor salonu kurdu ve her sabah 14 bin adım atmayı alışkanlık haline getirdi.

İki yıllık çabaların sonucunda ağırlığı 78,47 kg'a düştü.

Martin, hala sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini söylüyor. Ancak temel amacı, çocuklarının üniversiteden mezun olduğunu görmek. Kızının mezuniyet törenine katıldı, şimdi ise oğlunun da o gününe ulaşmak istiyor.

Antrenörü Clive Fearon, Martin'in değişimini "harika bir yolculuk" olarak nitelendirdi. En önemli sonucun sadece kilo kaybı değil, Martin'in beslenme ve yaşam tarzına karşı tutumunu değiştirmesi olduğunu vurguladı.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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