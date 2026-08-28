İnşaatçıların yeni "yardımcısı": Yavru kedi nasıl viral oldu?

·1·Dünya
İnşaatçıların yeni "yardımcısı": Yavru kedi nasıl viral oldu?

ABD'nin Ohio eyaletindeki Leavittsburg şehrinde bir şantiyede yaşanan duygusal olay, sosyal medya kullanıcılarını etkiledi. Ağır iş makinesinin içinde tesadüfen bulunan minik yavru kedi, sadece hayata tutunmakla kalmadı, aynı zamanda inşaat şirketinin en sevilen "çalışanı" haline geldi.

RiverReach Construction şirketinin operasyon müdürü Chase Guello, rutin bir iş gününde ağır bir ekskavatörü kontrol ederken, makinenin motor kısmına sıkışmış zayıf, sarı bir yavru kedi fark etti.

Ekskavatörün şerefine "Komatsu" adını alan kurtarıcı

İşçiler bölgeyi dikkatlice aramalarına rağmen yavru kedinin annesini veya diğer kardeşlerini bulamadılar:

  • Sembolik isim: Ekip, bu küçük canlıya bulunduğu ağır ekskavatör markasının şerefine "Komatsu" (kısaltılmış adıyla Sue) adını verdi;

  • İki haftalık bakım ve yeni bir aile: İlk iki hafta geçici bakımda tutulan Sue, daha sonra şirketin tamircisi Jared'in ailesine teslim edildi;

  • Ekibin gelecekteki üyesi: Chase Guello, yerel WJW-TV kanalına verdiği röportajda, "Büyüdüğünde Jared ile birlikte işe gelip gidecek ve atölyemizin resmi 'gözlemci kedisi' olacak" dedi.

Dev "Komatsu"nun ilgisi: Kişisel yelek ve baret!

Yavru kedinin kurtarılma süreci ve şantiyedeki fotoğrafları internette hızla yayılarak milyonlarca izlenme topladı:

  • Genel merkezden özel hediye: Bu etkileyici video, uluslararası ağır iş makinesi üreticisi olan Komatsu şirketinin yönetiminin de dikkatini çekti;

  • Gerçek bir inşaatçı görünümü: Şirket, minik Sue için özel olarak üretilmiş küçük bir sarı koruyucu baret ve reflektörlü inşaatçı yeleğini hediye olarak gönderdi.

Artık Sue, kendi koruyucu kıyafetleriyle atölyedeki "görevine" başlamaya hazırlanıyor.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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