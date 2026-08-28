Yandex'in Igromir hizmeti 2,6 milyondan fazla televizyonda kullanıma sunuldu

Yandex'in «Igromir» bulut tabanlı oyun hizmeti kapsamını genişleterek, «Kinopoisk» uygulaması aracılığıyla 2,6 milyondan fazla televizyonda erişilebilir hale geldi. ixbt.com'un bildirdiğine göre, kullanıcılar artık özel konsollara ihtiyaç duymadan en popüler bilgisayar oyunlarını doğrudan televizyon ekranlarında oynayabiliyorlar. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Günümüzde bu imkan Tuvio, Digma, DEXP ve BBK gibi elliden fazla popüler markaya ait cihazları kapsıyor. Temel şart, televizyonun YaOS işletim sistemi üzerinde çalışması ve uygulamanın ilgili sürümünü desteklemesidir.

Kolay kullanım ve ekipmanlar

Oyun sürecini başlatmak için kullanıcının sadece televizyonla uyumlu bir gamepad bağlaması ve kişisel Steam hesabını eşleştirmesi yeterlidir. Hizmet, Xbox ve PlayStation kontrolcüleri ile PC ve Android cihazlar için tasarlanmış çoğu oyun kumandasıyla sorunsuz çalışmaktadır.

Eğer kullanıcının uyumlu bir gamepad'i yoksa, «Yandex Market» veya «Yandex Lavka» üzerinden kolayca sipariş verebilir. Moskova ve Sankt-Peterburg şehirlerinde bazı modeller 60 dakika içinde teslim edilebilmektedir.

Geniş katalog ve ödeme koşulları

«Igromir» hizmetinin oyun kataloğu; Steam, Epic Games ve «Lesta* İgr» kütüphanelerine ait 250'den fazla projeyi içermektedir. Bunlar arasında Assassin’s Creed Black Flag, Gothic 1 Remake, 007 First Light, Crimson Desert ve Marvel Rivals gibi popüler yapımlar yer almaktadır.

Hizmeti kullanmak için «Yandex Plus» aboneliği zorunlu değildir, çünkü sistem saatlik ödeme esasına göre çalışmaktadır. Bununla birlikte, aboneler biriktirdikleri puanları bonus dakikalara dönüştürebilirler.

Teknolojik gelecek ve planlar

Bulut teknolojisi, oyunu uzak bir sunucuda çalıştırır, hazır görüntüyü televizyon ekranına aktarır ve gamepad üzerinden verilen komutları geri iletir. Bu yaklaşım, cihazın teknik kapasitesinden bağımsız olarak yüksek grafikli oyunların keyfini çıkarmayı sağlar.

Uzmanların belirttiğine göre, 2026 yılı sonuna kadar «Igromir» hizmetinin Android TV tabanlı televizyonlardaki «Kinopoisk» uygulamasına da eklenmesi planlanıyor. Bunun, hizmetin kullanıcı kitlesini daha da genişletmesi bekleniyor.