Xiaomi, 10 000 mAh bataryalı Poco X8 Power 5G akıllı telefonunu tanıttı

Xiaomi markası, yeni ve merakla beklenen cihazlarından biri olan Poco X8 Power 5G akıllı telefonunu resmen tanıttı. ixbt.com'un haberine göre, bu cihazın en temel ve dikkat çekici özelliği, tam 10 000 mAh kapasiteli devasa bir batarya ile donatılmış olmasıdır. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Teknik özellikler ve ekran

Sunulan bilgilere göre, akıllı telefonun tanıtımı bu yılın 4 Eylül tarihine planlanmış olup, Hindistan pazarı bu modeli satışa sunacak ilk bölge olacak. Üretici, devasa batarya sayesinde cihazın şarj edilmeden 3,5 güne kadar kesintisiz çalışabileceğini ve batarya ömrünün tam altı yıl olduğunu belirtiyor.

Daha önce sızdırılan bilgilere dayanılırsa, yeni Poco X8 Power 5G şarj konusunda da yüksek performans sergiliyor. Özellikle akıllı telefon, 100 W hızlı kablolu şarj desteğinin yanı sıra diğer cihazları şarj etmek için 27 W ters kablolu şarj teknolojisini destekliyor.

Cihazın ön kısmında 6,83 inç diyagonal boyutunda kaliteli bir AMOLED ekran bulunuyor. Ekranın tepe parlaklığı 3500 nit olup, güneş ışığı altında bile rahatça kullanılabilmesine olanak tanıyor. Ekran güvenliği ise dayanıklı Gorilla Glass Victus 2 koruyucu cam ile sağlanıyor.

Koruma ve kamera özellikleri

Poco X8 Power 5G gövdesi, modern tüketici cihazları için en yüksek seviye olan IP69K derecesinde toz ve su korumasına sahiptir. Bu, cihazın en zorlu koşullarda bile rahatlıkla kullanılabilmesini sağlar.

Optik özelliklere gelince, akıllı telefonun ana kamerası 50 ve 8 megapiksellik sensörlerden oluşuyor. Kaliteli özçekimler ve görüntülü aramalar için ise 32 megapiksellik bir ön kamera yer alıyor. Resmi tanıtımlarda cihazın kendine has parlak sarı renkli gövdesi ve arka panelde bulunan kare şeklindeki kamera bloğu net bir şekilde görülüyor.

Ayrıca Xiaomi, kullanıcılarına uzun vadeli yazılım desteği garantisi veriyor. Buna göre, Poco X8 Power 5G modeli için Android işletim sisteminin dört büyük güncellemesi ve altı yıl boyunca düzenli güvenlik yamaları sunulacak.