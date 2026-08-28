Bank of America'nın Sonu: Dünya Bankaları Epstein Davası İçin Neden Milyonlarca Dolar Ödüyor?

·3·Dünya
Bank of America'nın Sonu: Dünya Bankaları Epstein Davası İçin Neden Milyonlarca Dolar Ödüyor?

ABD'nin Manhattan federal mahkemesi, Jeffrey Epstein davasıyla ilgili bir başka sansasyonel kararı resmen onayladı. Yargıç Jed Rakoff, finans devi "Bank of America" ile cinsel istismarla suçlanan merhum finansörün kurbanları arasında varılan 72,5 milyon dolarlık anlaşmayı onayladı.

Yargıç Rakoff, yaptığı açıklamada bu anlaşmayı adalete doğru atılmış önemli bir adım olarak nitelendirdi ve şunları ekledi: «Hiçbir para miktarı, Epstein tarafından kurbanlara verilen büyük zararı ve ruhsal acıyı tam olarak telafi edemez».

60 kadına tazminat: Dava ne hakkında?

Mağdur avukatlarından alınan bilgiye göre, bu fon Haziran 2008'den Temmuz 2019'a kadar olan dönemde Epstein ve ortakları tarafından insan ticareti ve cinsel istismar kurbanı olan yaklaşık 60 kadına dağıtılacak.

Kuzey Karolina'nın Charlotte şehrinde bulunan bankaya karşı geçen yılın Ekim ayında toplu dava açılmıştı:

  • Şüpheli işlemleri görmezden gelmek: Banka, Epstein'e karşı reşit olmayan kız çocuklarına yönelik suçlamalar ilk kez resmi olarak yöneltildikten sonra bile şüpheli para işlemlerini durdurmamak ve ona karşı "mutlak sadakat" göstermekle suçlandı;

  • Senato komitesi verileri: ABD Senatosu Finans Komitesi verilerine göre, "Bank of America", milyarder Leon Black ile Epstein arasındaki 170 milyon dolardan fazla şüpheli para transferiyle ilgili raporları kaydetmesine rağmen iş birliğini sürdürdü.

Küresel bankalar cezalandırılıyor: Kim ne kadar ödedi?

"Bank of America", Epstein skandalında büyük para cezaları ve tazminat ödemek zorunda kalan tek finans kuruluşu değil. Daha önce diğer uluslararası devler de benzer anlaşmalar imzalamıştı:

  • "JPMorgan Chase" — kurbanlara 290 milyon dolar;

  • "Deutsche Bank" — kurbanlara 75 milyon dolar ödedi.

Dikkat çekici olan, bu anlaşmalar kapsamında yüz milyonlarca dolar ödeyen bankaların hiçbirinin suçunu resmen kabul etmemiş olmasıdır.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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