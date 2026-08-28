Canlı yayında cinayet: Cesar Gastelum neden öldürüldü? Katiller yakalandı

·1·Dünya
Canlı yayında cinayet: Cesar Gastelum neden öldürüldü? Katiller yakalandı

Meksika kolluk kuvvetleri, sosyal medyada büyük yankı uyandıran 25 yaşındaki blog yazarı Cesar Daniel Nolasco Gastelum'un (sosyal medyada Cesar Gastelum veya «Cesarin» adıyla tanınan) öldürülmesiyle ilgili geniş çaplı özel operasyonu başarıyla tamamladı.

Meksika Güvenlik ve Vatandaş Koruma Bakanı Omar Garcia Harfuch'un resmi açıklamasına göre, Ulusal İstihbarat Merkezi tarafından yürütülen operasyonel arama çalışmaları sonucunda cinayet şüphelileri Puebla eyaletinde tespit edilerek yakalandı.

Kanlı operasyon: Operasyon ekiplerine silahlı saldırı

Jesus Alberto «N» adlı şüphelinin yakalanma süreci, San Andres Cholula bölgesinde gerçek bir silahlı çatışmaya dönüştü:

  • Polise ateş açıldı: Müfettişler ve özel birim görevlileri yaklaştığında, üç silahlı suçlu onlara ateş açtı;

  • Karşılık ve kayıp: Kolluk kuvvetlerinin karşılık vermesi sonucu saldırganlardan biri olay yerinde etkisiz hale getirildi, aralarında ana şüpheli Jesus Alberto'nun da bulunduğu diğer ikisi yaralı olarak ele geçirildi;

  • Ele geçirilen silahlar: Operasyon sırasında suçlulardan üç adet ateşli silah, çok miktarda mühimmat ve araçlar delil olarak ele geçirildi.

4 Ağustos dehşeti: Canlı yayın kesilmemişti

Bu sansasyonel cinayet, 4 Ağustos günü Sinaloa eyaletinin Culiacan şehrinde işlenmişti:

  • Motosikletli katiller: Blog yazarı, bir fast-food restoranının yanında birkaç tanıdığıyla sosyal medyada canlı yayın yaparken, motosikletle gelen iki silahlı şahıs ona ateş açmış ve olay yerinden kaçmıştı;

  • Kameraya yansıyan trajedi: Saldırıdan önceki anlar ve insanların yardım çığlıkları doğrudan canlı yayına yansımıştı;

  • Cinayetin nedeni: Müfettişler, cinayetin blog yazarının sosyal medyada paylaştığı sansasyonel içerikler ve açıklamalarla bağlantılı olup olmadığını titizlikle araştırıyor.

Meksikalı yetkili Garcia Harfuch, tüm katılımcıların kimliklerinin tamamen tespit edildiğini vurgulayarak: «Kimse cezasız kalmayacak», — açıklamasında bulundu.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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