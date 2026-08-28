Geoskan-2 uydusu uçaklardan 47 binden fazla mesaj aldı

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Geoskan-2 uydusu uçaklardan 47 binden fazla mesaj aldı

Rus şirketi Geoskan'a ait Geoskan-2 uzay aracı, sadece bir buçuk gün içinde binlerce hava aracından 47 binden fazla mesajı başarıyla aldı. Bu gösterge, yer istasyonlarının kapsama alanı dışında kalan uzak bölgelerdeki hava trafiğini izleme yeteneklerini önemli ölçüde genişletiyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com verilerine göre uydu, hava araçlarından otomatik olarak iletilen ADS-B (Automatic Dependent Surveillance-Broadcast) sinyallerini almak üzere özelleştirilmiştir. Bir buçuk günlük faaliyet süresince cihazın 1.826 uçaktan toplam 47.100 mesaj toplamayı başardığı ve bunlardan 772 hava aracının tam koordinatlarını ilettiği belirtiliyor.

Uzaydan hava aracı takibi

Bu ileri teknoloji, insanlı ve insansız hava araçlarının konumunu, hızını ve rotasını uzaydan gerçek zamanlı olarak izlemeyi mümkün kılıyor. Uzmanlar, daha önce Pasifik Okyanusu'nun uzak ve erişimi zor bölgeleri üzerinden uçan uçakları tespit etmede zorluklar yaşandığını, ancak artık bu bölgelerde önemli ölçüde daha fazla mesajın kaydedildiğini açıklıyor.

Özellikle Geoskan-2, Svalbard takımadaları üzerinden geçen büyük bir yolcu uçağından bile verileri başarıyla almayı başardı. Bu durum, sistemin küresel ölçekteki yeteneklerinin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor.

Gelecek planları ve önemi

Hatırlatmak gerekirse, Geoskan-2 uzay aracı 25 Temmuz 2025 tarihinde Soyuz-2.1b taşıyıcı roketi yardımıyla Ionosfera-M No.3 ve No.4 uydularıyla birlikte yörüngeye fırlatılmıştı. Faaliyetinin ilk gününde bile uzay aracı, radyo görüş hattı içerisinde bulunan ana hat uçaklarından sadece bir turda 850'den fazla mesaj almıştı.

Şirket temsilcileri, gelecekte bu teknolojiyi daha da genişletmeyi ve mevcut hava trafik kontrol sistemlerine entegre etmeyi planladıklarını belirtiyor. Bu, özellikle yer altyapısının bulunmadığı veya sınırlı olduğu uzak bölgelerdeki uçuşların güvenli bir şekilde izlenmesinde büyük önem taşıyor.

Geoskan-2UzayHavacılıkTeknolojiUydu
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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