3000 yıllık altınlar dört dakikada çalındı

·2·Dünya
3000 yıllık altınlar dört dakikada çalındı

İspanya'nın Villena kentinde hırsızlar, Tunç Çağı'na ait ünlü "Villena Hazinesi"nin büyük bir kısmını sadece dört dakikada çaldı.

Olay 27 Ağustos sabahı meydana geldi. Müze alarmı saat 05:20'de devreye girdi ancak hırsızlar dört dakika sonra binayı terk etti. Yetkililer, baskının oldukça hızlı ve profesyonelce gerçekleştirildiğini değerlendiriyor.

"Villena Hazinesi" 1963 yılında arkeolog José María Soler tarafından keşfedilmiş olup, eserleri yaklaşık 3000 yıllık bir tarihe sahiptir. Koleksiyon, Avrupa'daki en önemli Tunç Çağı altın koleksiyonlarından biri olarak kabul edilmektedir.

Bazı parçalar altının yanı sıra gümüş ve nadir meteorik demirden yapılmıştır. Çalınan hazinenin tarihi değeri ise parayla ölçülemez. Şu anda polis, suçluları ve kayıp eserleri arıyor.

Villena HazinesiİspanyaArkeolojiMüze SoygunuTunç Çağı
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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