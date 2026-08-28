Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max en uzun pil ömrüne sahip akıllı telefon oldu

·0·Teknoloji
Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max en uzun pil ömrüne sahip akıllı telefon oldu

Ixbt.com'un haberine göre, Xiaomi'nin büyük bataryalı yeni amiral gemisi pazarda büyük ses getiriyor. 10 000 mAh kapasiteli bataryasıyla donatılan Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max, ünlü PhoneBuff YouTube kanalının laboratuvar testlerinde mutlak bir rekor kırarak tarihin en uzun pil ömrüne sahip akıllı telefonu oldu. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Daha önce GSM Arena uzmanları tarafından test edilen bu cihaz, şimdi de PhoneBuff ekibinin dikkatini çekti. Her zamanki gibi tüm cihazlar, insan faktörünü ortadan kaldıran ve sonuçların tarafsızlığını sağlayan özel robotik manipülatörler yardımıyla zorlu testlerden geçirildi.

Test sonuçları ve rakipler

Karşılaştırma için testlere Reno16 F, Galaxy A57 ve iPhone 17 modelleri dahil edildi. Ancak bu cihazların hiçbiri batarya kapasitesi açısından Xiaomi amiral gemisiyle rekabet edemedi. Yine de bu karşılaştırma, modern akıllı telefon pazarındaki genel durumu net bir şekilde ortaya koydu.

Test süreci başlar başlamaz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max net bir üstünlük sağladı ve rakiplerine büyük fark attı. Nihai sonuçlara göre, Xiaomi cihazı aktif test modunda tam 19 saat 35 dakika boyunca kesintisiz çalışmayı başardı.

Karşılaştırma için, testteki diğer katılımcıların sonuçları oldukça mütevazı kaldı:

  • Reno16 F modeli yaklaşık 10 saat dayandı
  • Galaxy A57 cihazı 12 saat civarında çalışma süresini korudu
  • iPhone 17 ise 14 saatlik sınıra ulaştı

Yeni rekor ve gelecekteki sonuçlar

Böylece Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max, PhoneBuff kanalının tarihinde test edilen en uzun süre çalışan akıllı telefon oldu. Cihaz, önceki lider olan OnePlus 15 modelini tahtından indirmekle kalmadı, aynı zamanda eski rekoru çok büyük bir farkla geride bıraktı.

Bununla birlikte uzmanlar küçük bir not düştü: kanal yapımcıları son aylarda pazara çıkan büyük bataryalı tüm alternatif modelleri henüz test etmedi. Yine de 10 000 mAh kapasiteli bataryanın elde ettiği sonuç, mobil teknolojiler dünyasında enerji verimliliği ve otonomi konusunda yeni bir standart belirledi.

XiaomiRedmi Note 17 Pro MaxPhoneBuffAkıllı TelefonBatarya
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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