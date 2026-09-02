TCL, Samsung'a sahte Mini LED televizyonlar nedeniyle dava açtı

Küresel pazarda lider konumda bulunan büyük teknoloji şirketleri arasında hukuki bir anlaşmazlık ortaya çıktı. ixbt.com'un haberine göre, TCL, ABD'nin Kaliforniya eyaleti Güney Bölge Mahkemesi'nde Samsung Electronics'e karşı resmi bir dava açtı. Buna göre, Güney Koreli teknoloji devi, 2026 model M serisi televizyonlarını müşterilere yanlış tanıtmakla ve aslında Mini LED teknolojisine sahip olmayan cihazları bu premium sınıfta satmakla suçlanıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

TCL, Samsung'un daha ucuz ve standart LED ekranlı temel bir modeli alıp, onu yeni nesil bir Mini LED cihazı olarak pazara sunduğunu iddia ediyor. Bu durum sadece tüketicileri yanıltmakla kalmıyor, aynı zamanda pazardaki adil rekabet ortamına da zarar veriyor. Dava dilekçesinde, Samsung'un daha ucuz olan M modeli televizyonlarını bu yılın mart ayında satışa sunduğu ve fiyatlarının TCL'in en uygun fiyatlı gerçek Mini LED televizyonlarından bile daha düşük olduğu belirtiliyor.

Rekabet ve pazar payı mücadelesi

Bu anlaşmazlığın ortaya çıkmasının nedenlerinden biri de şirketlerin ABD pazarındaki satış rakamları gibi görünüyor. Dava dosyalarına göre, TCL 2023-2025 yılları arasında ABD'de Mini LED televizyon satışlarında Samsung'u geride bırakmayı başardı. Bunun nedeni, o dönemde Samsung'un rekabetçi fiyatlarla kaliteli Mini LED ürünleri sunamamış olmasıydı.

TCL avukatları ve temsilcilerine göre, Samsung tam da bu açığı kapatmak amacıyla tüketicilerin yüksek kaliteli görüntü ve Mini LED teknolojisine olan talebinden yararlandı. Sonuç olarak, sahte etiketli ürünler aracılığıyla TCL'in satışlarına, itibarına ve teknolojik başarılarına ciddi zararlar verildi. TCL temsilcisi R. K. Harlan, bu durumu tüketicileri kasten yanıltmaya zorlamak olarak nitelendirdi.

Tarafların resmi pozisyonu

Şu anda her iki taraf da tartışmalı durumla ilgili olarak haklı olduklarını iddia ediyor. Samsung Electronics, yayınladığı açıklamada bu davaya karşı kararlılıkla mücadele edeceğini belirtti. Şirket, ürünlerinin kalitesine ve özelliklerinin doğruluğuna tam olarak güvendiğini vurguladı.

Buna rağmen TCL, resmi taleplerinde Samsung'un bu teknolojiyi kullanımının mahkeme yoluyla sınırlandırılmasını veya tamamen yasaklanmasını ve uğranılan maddi zarar için belirlenmemiş miktarda tazminat ödenmesini talep etti. Bu dava süreci, gelecekte tüketici haklarının korunması ve televizyon pazarındaki teknolojik terimlerin doğruluğunun sağlanması açısından önemli bir emsal teşkil edebilir.