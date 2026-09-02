Vivo X500 Pro Max amiral gemisi: 144 Hz ekran ve benzersiz kamera özellikleri

·1·Teknoloji
Vivo X500 Pro Max amiral gemisi: 144 Hz ekran ve benzersiz kamera özellikleri

Akıllı telefon pazarı hızla gelişmeye devam ederken, önde gelen üreticiler yaklaşan amiral gemisi cihazları hakkında heyecan verici bilgiler paylaşmayı sürdürüyor. IXBT.com'un haberine göre, ünlü teknoloji sızıntı kaynağı Digital Chat Station, Vivo markasının yeni üst düzey amiral gemisi Vivo X500 Pro Max hakkında önemli detayları açıkladı. Bu cihaz, gelişmiş ekranı ve mobil fotoğrafçılıktaki devrim niteliğindeki çözümleriyle kullanıcıların dikkatini çekmeyi hedefliyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Ekran ve tasarım değişiklikleri

Sızıntılara göre, yeni nesil Vivo X500 Pro Max akıllı telefonu 6,85 inçlik devasa ve kaliteli bir ekranla donatılacak. Ekran, 2K+ yüksek çözünürlüğü ve 144 Hz ekran yenileme hızını destekleyerek kullanıcılara içerik izleme ve oyun oynama sırasında son derece akıcı bir görüntü sunacak. Dikkat çekici bir şekilde, panel düz bir yapıya sahip ve çevresindeki siyah çerçevelerin genişliği sadece 1 milimetre olacak.

Bu kadar ince çerçeveler, cihazın görünümünü daha modern ve premium bir seviyeye taşıyor. Büyük ekran boyutuna rağmen, ince çerçeveler sayesinde akıllı telefonun kullanımının rahat olması bekleniyor. Yüksek yenileme hızına sahip 2K ekran, amiral gemisi sınıfındaki cihazlardan beklenen modern standartları tam olarak karşılıyor.

Kamera ve video kayıt özellikleri

Akıllı telefonun en önemli avantajlarından biri profesyonel düzeydeki optik sistemidir. Daha önce Vivo temsilcisi Han Bosyao, X500 serisinin kamera yetenekleri hakkında önemli bir ipucu vermişti. Buna göre Vivo X500 Pro, 4K formatında saniyede 240, 480 veya hatta 960 kare hızında video kaydedebilen dünyanın ilk akıllı telefonu olacak.

Bu gelişmiş sistemin temelini Zeiss Ultra Dynamic optikleri oluşturuyor. Ünlü Zeiss markasıyla yapılan iş birliğinin, fotoğraf ve video kalitesini yeni bir seviyeye taşıması bekleniyor. Ayrıca Vivo, MediaTek ile birlikte yeni bir özel çip geliştirildiğini doğruladı. Bu işlemci, sadece genel performansı değil, aynı zamanda fotoğraf ve video işleme sürecini de önemli ölçüde hızlandıracak.

Gimbal stabilizasyonu ve gelecek beklentileri

Fotoğraf ve video kalitesini daha da artırmak amacıyla üreticiler gelişmiş bir sabitleme teknolojisi uyguladılar. Haberlere göre, ana kamera profesyonel düzeyde gimbal (stedikam) stabilizasyon sistemi ile donatılacak. Bu teknoloji, hareket halindeyken akıllı telefonun sarsıntılarını çok daha etkili bir şekilde telafi ediyor.

Sonuç olarak kullanıcılar, hareket halindeyken bile son derece net fotoğraflar ve akıcı videolar çekme imkanına sahip olacaklar. Henüz Vivo X500 Pro Max akıllı telefonunun resmi tanıtım tarihi ve küresel pazara çıkış fiyatları hakkında net bir bilgi verilmedi, ancak sızıntılar teknoloji meraklılarında büyük bir ilgi uyandırıyor.

VivoAkıllı TelefonTeknolojiHaberlerGadget
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Kompakt akıllı telefonda rekor seviyede 8000 mAh batarya test ediliyorKompakt akıllı telefonda rekor seviyede 8000 mAh batarya test ediliyorBugün, 11:59Kadın astronotlar uzay boşluğunda yaklaşık yedi saat çalıştıKadın astronotlar uzay boşluğunda yaklaşık yedi saat çalıştıBugün, 11:23Xiaomi yeni amiral gemisi katlanabilir telefonunu tanıttıXiaomi yeni amiral gemisi katlanabilir telefonunu tanıttıBugün, 10:50Samsung Galaxy S27 amiral gemisi modellerinin şarj hızı belli olduSamsung Galaxy S27 amiral gemisi modellerinin şarj hızı belli olduBugün, 10:20AnTuTu Ağustos ayının en güçlü alt amiral gemisi akıllı telefonlar listesini yayınladıAnTuTu Ağustos ayının en güçlü alt amiral gemisi akıllı telefonlar listesini yayınladıBugün, 09:26Bilim insanları okyanuslardaki oksijen azalması konusunda uyardıBilim insanları okyanuslardaki oksijen azalması konusunda uyardıBugün, 08:58
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Pekin'de yapay deriye sahip yeni biyonik robot tanıtıldı
Pekin'de yapay deriye sahip yeni biyonik robot tanıtıldı
Bir ay boyunca yıkanması gerekmeyen tişört: İçeriğinde altın var (video)
Bir ay boyunca yıkanması gerekmeyen tişört: İçeriğinde altın var (video)
iPhone ödemesi aile faciasına yol açtı (video)
iPhone ödemesi aile faciasına yol açtı (video)
Dünya gezegeni karanlık madde arayan dev bir dedektöre dönüştü
Dünya gezegeni karanlık madde arayan dev bir dedektöre dönüştü
Roskosmos uzaydan Güneş tutulmasının fotoğrafını yayımladı
Roskosmos uzaydan Güneş tutulmasının fotoğrafını yayımladı
Hint Okyanusu’ndan çıkarılan Starship gemisinin yeni fotoğrafları yayımlandı
Hint Okyanusu’ndan çıkarılan Starship gemisinin yeni fotoğrafları yayımlandı
Samsung, Eski Galaxy S8 ve Galaxy Note 8 İçin Güncelleme Yayınladı
Samsung, Eski Galaxy S8 ve Galaxy Note 8 İçin Güncelleme Yayınladı
Samsung Galaxy S26 Ultra satışları beklenenden yüksek gerçekleşti
Samsung Galaxy S26 Ultra satışları beklenenden yüksek gerçekleşti