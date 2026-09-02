Xiaomi eski kablolarla çalışan Smart Switch 2 cihazını piyasaya sürdü

·0·Teknoloji
Xiaomi eski kablolarla çalışan Smart Switch 2 cihazını piyasaya sürdü

Xiaomi, ev aydınlatma sistemlerini kontrol etmek için tasarlanan yeni nesil cihazı Smart Switch 2 akıllı anahtarını resmen tanıttı. ixbt.com'un haberine göre, bu yeni ürün sadece modern üç kablolu sistemlerle değil, aynı zamanda eski konutlardaki iki kablolu elektrik şebekeleriyle de başarılı bir şekilde kurulabilmesiyle dikkat çekiyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Günümüzde eski elektrik kablolarına sahip dairelerde bu tür teknolojileri kullanmak genellikle zorluklar yaratıyordu. Smart Switch 2 ise bağlantı türünü bağımsız olarak algılayıp ilgili çalışma modunu otomatik olarak seçiyor. Sonuç olarak kullanıcıdan manuel ayar değişikliği talep edilmiyor, bu da kurulum sürecini önemli ölçüde kolaylaştırıyor.

Teknik özellikler ve güvenlik

Cihaz, tüketicilerin ihtiyaçlarına göre bir, iki veya üç düğmeli versiyonlarda üretiliyor. Ön paneli akrilik camdan yapılmış olup beyaz ve gri renk seçenekleriyle sunuluyor. Gövde için V-0 sınıfı yanmaz polikarbonat kullanılmış olup bu da yangın güvenliğini sağlıyor.

Mühendisler, düğme yapısına da özel dikkat gösterdiler. Silikon elemanlara sahip kısa hareketli düğmeler normalden daha sessiz çalışıyor ve her düğmenin altında ayrı bir durum göstergesi bulunuyor. Dahili röle, bir milyon defaya kadar açma-kapama döngüsü için tasarlanmış olup yüksek dayanıklılığa sahiptir.

Akıllı fonksiyonlar ve kontrol

Cihazın devresi, düşük güçlü LED lambalar için özel olarak optimize edilmiş olup titremelerini önlemeye yardımcı oluyor. Ayrıca, aşırı ısınmaya karşı koruma sistemi, sıcaklık yükseldiğinde gücü otomatik olarak kesiyor.

Smart Switch 2 modeli, Xiaomi Mesh 2.0 teknolojisini, yazılımın uzaktan güncellenmesini ve Mi Home uygulaması veya Xiao Ai sesli asistanı aracılığıyla kontrolü destekliyor. Düğmeler; tek basma, çift basma ve uzun basma ile programlanabiliyor. Gerektiğinde bunları tamamen kablosuz moda geçirerek ışığı açmak yerine akıllı ev senaryolarını başlatmak için kullanmak da mümkün.

XiaomiSmart Switch 2Akıllı EvTeknolojilerGadgetlar
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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