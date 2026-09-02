Xiaomi 18 Fold amiral gemisi: yeni katlanabilir telefonun temel avantajları

·0·Teknoloji
Xiaomi 18 Fold amiral gemisi: yeni katlanabilir telefonun temel avantajları

Xiaomi kurucusu Lei Jun, yakında tanıtılması beklenen Xiaomi 18 Fold katlanabilir telefonun temel özelliklerini açıkladı. IXBT.com'un haberine göre, yeni nesil cihaz, benzersiz ekran oranı ve güçlü teknik özellikleriyle kullanıcıların dikkatini çekiyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Resmi tanıtımı 7 Eylül olarak belirlenen amiral gemisi, yatay konumlandırılmış kamera bloğu ve canlı renk seçenekleriyle üretilecek. Lei Jun'a göre, cihazın en büyük avantajı, dış ve iç ekranların 2:1 oranına sahip olmasıdır.

Konfor ve ergonomi

Bu format, günlük kullanım senaryolarını önemli ölçüde kolaylaştırıyor. Özellikle kitap okurken görüntü gerçek bir kitap sayfasını anımsatıyor, film izlerken ise iç ekranda büyük siyah kenar boşlukları kalmıyor. Ayrıca belgeler ekran kapasitesine uyum sağlayarak sürekli yakınlaştırma ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

Cihazın teknik parametreleri de dikkat çekici. Xiaomi 18 Fold, 5,38 inç dış ekran ve 7,58 inç katlanabilir iç ekran ile donatılmış durumda. Xiaomi Group Başkanı Lu Weibing'e göre şirket, katlanabilir telefonlar için her zaman bir sorun olan kompaktlık ile büyük ekran konforu arasındaki geleneksel dengeyi çözmeyi başardı.

Performans ve yeni işlemci

Yenilikçi cihazın, şirketin özel Xring O3 platformunda çalışan ilk cihaz olması bekleniyor. GeekBench 6 testlerinde bu işlemci, çok çekirdekli testte 15.221 puan alarak önceki nesil sonucunu tam yüzde 60 oranında geride bıraktı.

Yeni yonga seti sadece yüksek güç değil, aynı zamanda yüksek enerji verimliliği de sağlıyor. Düşük ve orta yüklenme koşullarında işlemci, günlük görevleri yerine getirirken önceki nesle kıyasla enerji tüketimini yüzde 25 oranında azaltıyor.

XiaomiXiaomi 18 FoldAkıllı TelefonlarLei JunTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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